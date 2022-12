La lluvia de reclamos que dejó la primera versión del Knotfest Chile

El Knotfest se realizó este domingo en el Estadio Monumental.

Por: Rodrigo León 12 de diciembre 2022 · 11:55 hs

Knotfest, festival de música creado en 2012 por la banda estadounidense de heavy metal Slipknot, celebró este domingo su primera versión en Chile, la que no estuvo exento de polémicas.

Y es que los asistentes al Estadio Monumental tuvieron que soportar las altas temperaturas que se registraron en Santiago durante la tarde, teniendo que enfrentar, además, diversas complicaciones por culpa de la organización.

Una de las múltiples denuncias que se hicieron a través de redes sociales fueron los problemas que habían en los puntos de agua, donde solo habían personas llenando botellas con bidones.

A eso se suman la larga espera que tuvieron que vivir los asistentes previo a ingresar al recinto de Macul, llegando a ser de unas dos horas.

Dos bandas fueron bajadas del Knotfest Chile

El ingreso y el agua eran solo la punta del iceberg en cuanto a los problemas que se registraron durante el Knotfest Chile, el que fue llevado a cabo por la productora Transistor.

El cartel de artistas tenía a nombres como Slipknot, Judas Priest, Sepultura, Mr. Bungle, además de nombres nacionales como Tenemos Explosivos, Weichafe y Rama.

Sin embargo, estos dos últimos no pudieron subir al escenario. Debido al retraso en los shows, los horarios no se terminaron cumpliendo, por lo que tanto Weichafe y Rama no alcanzaron a presentarse en el Knotfest.

A través de plataformas como Twitter, usuarios han ido publicando registros de la desorganización que marcó la primera edición del Knotfest en Chile.

Hasta el momento, la productora Transistor no se ha referido públicamente a lo ocurrido, mientras que desde el Sernac hicieron un llamado a denunciar a través de sus canales oficiales.