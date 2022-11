La lucha de Jennifer Aniston por ser madre: "Fue realmente difícil"

A pesar de todo, Jennifer Aniston aseguró sentirse "aliviada" por no tener hijos y que "ya no tengo que pensar en eso". IMDB.

Compartir











Por: Rodrigo León 10 de noviembre 2022 · 10:49 hs

Jennifer Joanna Aniston, actriz estadounidense, se refirió en una reciente entrevista a los intentos para convertirse en madre, asegurando que se sometió a “todo”, en alusión a diferentes procedimientos.

“Podría decir que a finales de mis 30 o inicios de los 40 pasé por mierdas realmente difíciles, y si no hubiera pasado por eso, nunca me habría convertido en quien soy”, comentó a la revista Allure.

La recordada protagonista de la serie Friends aseguró que esta situación la vivió “hace varios años” porque “estaba intentando quedar embarazada. Y fue un camino desafiante para mí”.

Jennifer Aniston también tuvo palabras respecto a cómo la prensa abordó el hecho de que no se convirtiera en madre, incluso apuntando a que sus relaciones no funcionaron debido a que ella no habría querido tener hijos.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos… lo que sea, lo intenté todo”, reveló la actriz que por estos días protagoniza la serie The Morning Show de Apple TV.

La intérprete, junto con eso, lamentó no haber congelado sus óvulos en el pasado, y es que aseguró que “simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ya zarpó”.

A pesar de no haber logrado tener hijos, Jennifer Aniston reconoció sentirse “aliviada” y que "ya no hay más: ¿Puedo tenerlos? Quizá, quizá, quizá… Ya no tengo que pensar en eso".

Jennifer Aniston en la actualidad

Durante la entrevista que concedió Jennifer Aniston a la revista Allure, no solo se refirió a su maternidad fallida, sino que también a otros temas como su carrera y las redes sociales, pero además de su presente.

“Me siento mejor por quien soy hoy, mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40”, reconoció y agregó que “necesitamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos. Algún día tendré 65 y diré que me veía genial a los 53”.