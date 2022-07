La marca que obligó a Kel Calderón a dar explicaciones: "Me debo haber pegado"

"No tengo la menor idea de que me pasó ahí", confesó Kel. INSTAGRAM.

Incluso antes de que sus seguidores le preguntaran qué le había ocurrido, Kel Calderón procedió a contar qué era esa marca que lució hoy en su brazo izquierdo.

La hija de Raquel Argandoña había estado publicando durante la jornada una serie de videos cortos en las historias de su Instagram, en los que relató que había viajado a Puerto Varas.

Contó que tardo unas 12 horas en llegar manejando hasta la localidad de la Región de Los Lagos, y mostró el lugar donde alojará durante una semana.

Y precisamente mientras realizaba una especie de tour al interior de su alojamiento, una imagen llamó la atención de Kel y de sus seguidores.

Resulta que en su brazo izquierdo lucía una marca parecida a un moretón. Y apenas la observó, la hermana de Nano Calderón intervino el video y escribió: "Antes que me pregunten, no tengo la menor idea de que me pasó ahí. Pero en general soy bien torpe, así que me debo haber pegado en algún lugar, jajaja".

El viaje

Pero el posteo de Kel Calderón no había terminado y a continuación reveló cuál era el motivo de su viaje hasta la ciudad ubicada en la ribera del lago Llanquihue.

"Tips de estudios para esta semana de tesis? Yo doy el primero y ustedes me dejan los suyos en el post", escribió primero, dejando en claro que se fue a Puerto Montt con la intención de entregar la tesis que necesita para terminar la carrera de Derecho y titularse de abogada.

"Tip 1: encuentra un lugar lejos de todo, que te distraiga lo menos posible y sea tranquilo", escribió a continuación.

Más adelante siguió mostrando su cuarto y enfocó el escritorio donde habían varios libros de la carrera. Al moverlos quedó a la vista uno del que habló: "La Constitución... polémica, pero bueno, hay que usar esa hasta que no haya un cambio, si es que hay", acotó.