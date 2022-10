La medida que tomó Raquel Argandoña para anticipar su salida de Zona de Estrellas

Raquel Argandoña se despidió de sus ex compañeros por Whatsapp. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 27 de octubre 2022 · 11:49 hs

Raquel Argandoña decidió alejarse de Zona de Estrellas y de los panelistas que la acompañaban sin despedirse en pantalla, según confirmó el editor del programa que emite el canal Zona Latina, Pablo Candia.

El profesional confirmó que estaba contemplado que la mamá de Kel Calderón permaneciera en el espacio hasta mañana viernes 28 de octubre, pero la comunicadora decidió tomar una medida para anticipar su salida del programa, justo la semana previa a su incorporación a TV+.

Así, Pablo Candia ratificó que la animadora de televisión presentó una licencia médica el lunes, con la que evitó tener que asistir al programa en su última semana de contrato con el cana.

"Se sentía muy mal. No se despidió en pantalla, solo por WhatsApp", aseguró el periodista en conversación con Página 7.

“Completamente falso”

"Tengo entendido que entre martes y miércoles estuvo grabando y tomándose fotos para la promo de TV+" explicó Pablo Candia sobre la ausencia de la mamá de Nano Calderón.

Además, el productor de Zona de Estrellas descartó de plano que antes de abandonar el cana Raquel Argandoña se haya tomado tres meses de vacaciones, como se aseguró en un momento.

Eso es "completamente falso", enfatizó el periodista, quien, de paso, descartó también que se vaya a ir junto a Raquel al programa que reemplazará a Me Late, aunque sí reconoció que han habido contactos por TV+.

"Me han llamado, pero no he contestado. Hasta ahora yo sigo en Zona de Estrellas feliz y contento", aseguró el profesional.

La admiración de Adriana

Por otra parte, y aunque a inicios de semana ya había hablado de su pena por la partida de Raquel Argandoña de Zona de Estrellas, la también panelista del programa, Adriana Barrientos reiteró que está triste por la partida de la comunicadora.

"Estoy muy triste que Raquel se vaya porque es una tremenda profesional", le dijo la modelo al citado medio.

Lo anterior, porque según la puntarenense, "aprendes demasiado con sus conocimientos sobre la televisión".

"Es alguien a quien quiero mucho pero, por sobre todo, admiro", recalcó la ex Miss Chile.

Adriana Barrientos también habló de las sensaciones al interior del programa luego de que se confirmara la partida de Raquel Argandoña a la competencia directa de Zona de Estrellas.

"Sobre lo que he podido observar del equipo, hay una tristeza generalizada, porque es alguien muy querida", apuntó la modelo de 42 años.

Sin embargo, admitió que "yo, por lo menos, tenía claro que en algún minuto esto iba a ocurrir".

"Raquel es una mega estrella de nuestro espectáculo. Y fui feliz de haber tenido la oportunidad de compartir un set de TV junto a ella", aseguró finalmente Adriana Barrientos.