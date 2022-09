La molestia de Giovanni Cárdenas tras ser nominado por China Bazán en El Discípulo del Chef

"Ella es la chef, nosotros somos los discípulos", dijo Giovanni Cárdenas sobre la decisión de China Bazán. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 07 de septiembre 2022 · 10:49 hs

"Ella sabrá por qué toma la decisión", manifestó molesto Giovanni Cárdenas, tras ser nominado por Carolina "China" Bazán para una posible eliminación de El Discípulo del Chef.

La frase del integrante del equipo azul en el estelar culinario de Chilevisión fue reflejo de la tensión que se vivió luego de que la chef diera a conocer su decisión.

La comida turca fue la temática para la prueba que enfrentó a los equipos de Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota en El Discípulo del Chef.

No sin dificultades, todos alcanzaron a terminar y presentar sus platos. Y fue en esta instancia donde el equipo azul resultó como el gran perdedor de la jornada.

"Estoy picada. Yo acepto mis derrotas, soy súper digna, pero hoy estoy picada. No nos merecíamos el tercer lugar", manifestó la líder del equipo azul.

Pero, puesta en la instancia de elegir a un nominado, China Bazán se inclinó en definitiva por Giovanni Cárdenas.

"Estoy mal. Espero que en el fondo sea para que Giovanni muestre todo lo que tiene todavía por mostrarnos", justificó la nominación de Cárdenas.

"No hay nada puntual. Necesito que tomes las riendas por ti mismo, que tengas más propuestas, más intenciones, que haya más Giovanni", le dijo China Bazán.

Giovanni Cárdenas, por su parte, no se tomó para nada bien la decisión de la líder de su equipo.

"No, desilusionado no, porque estar desilusionado es por algo mal que hiciste, pero si no hiciste algo mal, nada que decir", planteó el nominado del equipo azul.

"No quiero hablar nada, me da lo mismo", recalcó Giovanni Cárdenas sobre la nominación por parte de China Bazán.

Sin embargo, luego añadió que "ella sabrá por qué toma la decisión. Ella es la chef, nosotros somos los discípulos", cerró Giovanni Cárdenas.