La molestia de Ignacio Román tras ser nominado en El Discípulo del Chef: "No quiero estar más acá"

30 de agosto 2022 · 10:06 hs

Nada de bien se tomó Ignacio Román el haber sido nominado para la eliminación por Ennio Carota, en el más reciente capítulo de El Discípulo del Chef.

La molestia del ex MasterChef tras las críticas del líder del equipo verde se manifestó en lo que algunos definieron como una pataleta en la que incluso aseguró que "no quiero estar más acá".

Ignacio Román, a quien ya se le había llamado la atención por faltas que había cometido durante el estelar culinario de Chilevisión, no asumió las críticas de Ennio Carota, quien, entre otras cosas, le dijo que "no te veo conmigo".

El líder del equipo verde fue claro y preciso al explicar por qué había decidido nominar para la eliminación del programa a Ignacio Román.

Las razones de Carota

"Tengo ya clara mi decisión. Los argumentos son bastante simples", aseguró Carota al iniciar su argumentación.

"Vuelvo a repetir que para mí es muy importante el compromiso de verdad, hay que remar para el mismo lado y eso es lo más importante para mí. Y pienso que esto seguramente va a poder hacerlo entender cuál es el verdadero camino que necesitamos", sostuvo a continuación.

Planteó también que "te quiero adentro de la cocina, no te quiero afuera".

"No te quiero ver dando vueltas, te veo que estás en otra, no te veo conmigo", recalcó Ennio Carota antes de dar a conocer que la persona que nominó para la eliminación en el siguiente capítulo es Ignacio Román.

Lo que dijo Román

Como se indicó anteriormente, las palabras del líder del equipo verde no le cayeron para nada bien al ex MasterChef.

Por ello, tras la decisión de Carota, Ignacio Román no dudó en plantear que "me pasa que hago todo. Hago de todo y me dice que no estoy en la cocina. O sea, sin comentarios...".

Con molestia aseguró que "ya me cansé, quiero ver a mi familia, no quiero estar más acá".

Cabe recordar que hace un par de semanas Ignacio Román lanzó una dura crítica contra El Discípulo del Chef, y aseguró que "solo se ha dedicado a dejarme mal".