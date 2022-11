La molestia de José Antonio Neme tras robo a adulta mayor: "Este país es un chiste"

El conductor de Mucho Gusto enfatizó que la antisocial "conoce los códigos de la salud". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 15 de noviembre 2022 · 15:11 hs

El desalmado robo en su domicilio a una adulta mayor de 86 años, la que fue drogada en su domicilio por una supuesta funcionaria de un Cesfam en Viña del Mar, se tomó las pantallas del Mucho Gusto durante la mañana de este martes.

Desde la ciudad jardín el hijo de la víctima, Roberto Molina, reveló al matinal de Mega pormenores de lo ocurrido cuando su madre acudió al Centro de Salud Familiar.

"Mi madre vino a buscar sus remedios, y cuando sale del consultorio es abordada por esta persona", comenzó su relato el hombre.

A continuación detalló que esa mujer "le dijo que el Cesfam estaba entregando un bono, y que la podía acompañar hasta su casa para hacer el trámite. Cuando llegó al hogar le ofreció un té, y ahí la drogó",

Pero el accionar de la delincuente pudo tener consecuencias más graves, según reconoció Roberto Molina, pues al ir a ver a su madre ese día la halló en el suelo y convulsionando.

Contó que la llevó de urgencia a un recinto asistencial, donde comprobaron que la antisocial había utilizado benzodiazepina para drogarla.

Al ir a Carabineros a realizar la denuncia, el viñamarino se enteró que hay más de una veintena de denuncias similares.

José Antonio se indignó

Mientras el hijo de la víctima iba contando lo ocurrido, en el estudio la cara de los conductores del matinal no dejaba lugar a dudas sobre su profunda molestia.

Por eso, cuando volvieron al estudio del matinal de Mega, José Antonio Neme no perdió tiempo para comenzar con una profunda reflexión sobre lo que se acababa de ver en pantalla.

"Yo ahora entiendo por qué estamos como estamos. Porque este país es un chiste", manifestó el periodista con indignación.

"Y lo digo así, descarnadamente, porque Karen y yo, habiendo escuchado esta historia en cinco minutos, y por supuesto conociendo la labor que han realizado los familiares desde su congoja y desesperación, parece que sabemos mucho más que el Ministerio Público en un ratito", expresó a continuación José Antonio Neme, con una directa crítica al accionar de la justicia.

Al ahondar en la mujer que cometió el delito, el conductor de Mucho Gusto enfatizó que "conoce los códigos de la salud".

"Está en complicidad con alguien, sustrae medicamentos. Usa el nombre del Cesfam para cometer el delito, y no sabemos si es de adentro o no, eso no lo podemos afirmar", prosiguió con el perfil de la delincuente.

"Lo que se perdió en este país es la lógica. Entonces, eso es lo que está pasando, no hay sentido común", cerró su reflexión el periodista.