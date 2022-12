La molestia de Marilyn Pérez por su despido de Canal 13: "Fue desagradable"

Marilyn Pérez se desempeñó tanto en Bienvenidos como en Tu Día. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 07 de diciembre 2022 · 10:22 hs

Marilyn Pérez, periodista, fue desvinculada este lunes de Canal 13 después de ocho años desempeñándose en el horario matinal, con Bienvenidos y luego con Tu Día.

Según detalló en conversación con LUN, la decisión se la comunicó la nueva productora ejecutiva de Tu Día, Pamela Díaz, quien le explicó que su cargo había sido eliminado.

A eso sumó que nunca logró llevarse bien con la nueva administración del programa, quienes en ningún momento tomaron en cuenta sus propuestas.

Marilyn Pérez volvió a referirse a su salida de Canal 13 en conversación con el programa Zona de Estrellas, donde entregó mayores detalles de lo que fue la jornada del lunes.

“Fue bastante desagradable y difícil como se comunicó esta decisión”, aseguró la ahora ex notera del matinal del canal privado.

Según la periodista, lo ocurrido ese día “fue una situación súper rara, se supone que había una reunión a las 1 y media donde estaba todo el equipo…”. En ese momento, uno de sus jefes se paró y se llevó junto a él a una compañera, mientras el resto sabía que la despedirían.

Posteriormente vino el turno de Marilyn Pérez. “Salí llorando y lo único que hice fue salir de la oficina… Ellos (sus compañeros de Tu Día) encontraron que no es la forma de despedir a alguien”, aseveró.

Marilyn Pérez y su opinión de la nueva administración de Tu Día

Tal y como había comentado a LUN, Marilyn Pérez no logró afiatarse a la nueva administración que asumió el matinal Tu Día.

Pero según comentó recientemente, hubieron algunos hechos que le llamaron la atención, como el hecho de que sus propuestas no la tomaran en cuenta.

“Cuando llega esta nueva administración yo estaba haciendo Clave 22… Entonces me la empezaron a bajar… Y después no grabé más”, relató.

Después, según comentó Marilyn Pérez, “me sacaron de los despachos, empecé a hacer notas, dejé de hacer notas… Propuse dos secciones y no me las pescaron, no me respondían ningún tipo de correo”.