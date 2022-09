La molestia de Sergi Arola tras nueva derrota en El Discípulo del Chef

Sergi Arola le dejó en claro a Carlos Díaz que no se merecía ser nominado en El Discípulo del Chef. CHILEVISIÓN.

01 de septiembre 2022

El chef español Sergi Arola se mostró bastante molesto en el capítulo de este miércoles de El Discípulo del Chef, luego de sumar una segunda derrota consecutiva en la competencia por equipos. Esta misma situación ocurrió el martes, motivo por el que tuvo que nominar a Joaquín Winter.

En esta oportunidad, el equipo rojo no pudo convencer a los comensales con las tres preparaciones que tenían el cerdo como principal consigna.

Por lo mismo, Arola se vio complicado a la hora de definir quién acompañaría a Winter con la polera negra. “No puedo destacar a nadie porque habéis destacados todos. Creo que hemos hecho una magnífica prueba, hemos hecho tres buenos platos, hemos clavado la textura de las tres carnes, hemos hecho ricos sabores, conceptos claros”, dijo antes de comunicar su decisión.

“Afortunadamente, ni me acostumbro ni me acostumbraré a esta instancia y me jode tener que elegir a alguien, pero me jode bien jodido, porque ninguno lo merecéis. Absolutamente ninguno. Pero bueno, la competición es así, me puede gustar más, menos o nada pero es como es y tengo que elegir a uno”, agregó.

Carlos Díaz fue el segundo nominado del equipo rojo

A la hora de argumentar, Sergi Arola explicó en El Discípulo del Chef que habían “cuatro personas más consolidadas a nivel gastronómico”, y hay dos participantes que están “más flojitos”.

Respecto a esto último, el chef español señaló que una de ellas era Rocío Marengo, pero como fue nominada la semana pasada la descartó de plano.

“Mi nominado, por lo tanto, en esta injusta prueba, es… Mi nominado, por imperativo del programa injustamente y al que le pido perdón es Carlos (Díaz)”, dijo, para luego dejarle en claro a su pupilo que “no te lo mereces”.

Arola insistió en que “yo creo que no deberíamos haber perdido, pero qué le voy a hacer”.