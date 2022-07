La noche de romance de Beto Cuevas con actriz Sharon Stone, el símbolo sexual de Hollywood tras "Bajos Instintos"

Según contó Beto Cuevas, ambos se conocieron una noche en una cita a ciegas para hablar de la letra de un álbum, en julio de 2011. Aun mantienen amistad.

Por: Carlos Saldivia 09 de julio 2022 · 16:03 hs

El cantante chileno canadiense Luis Alberto Cuevas, de 54 años, relató cómo conoció a la famosa actriz hollywoodense, de la película Bajos Instintos, Sharon Stone, de 64 años, y de quien es amigo hasta hoy, en el programa “Pero Con Respeto”, de Chilevisión,

Según contó Beto Cuevas, se conocieron en una cita a ciegas para hablar de la letra de un álbum, en julio de 2011, poco después del estreno de su película Conspiración en Birmania y mientras él estaba componiendo para su disco Transformación. Ella se emocionó al conocerlo, y lo abrazó por un largo rato.

El celestino "Joel"

“Yo estaba desayunando un día con Joel, que es un agente, y le estaba contando ‘ahora estoy componiendo para un disco, pero estoy haciendo muchas colaboraciones, porque tampoco me quiero auto plagiar’”, comentó Cuevas.

El ex vocalista de La LEY agregó: “Y me dice ‘¿por qué no compones con Sharon Stone?’. Yo le digo ‘¿Sharon Stone, la actriz?’. ‘Sí’. Yo no sabía que era música. Me dice ‘no toca ningún instrumento, pero ella es como una artesana de las palabras y le gusta escribir. Sería bueno que se juntaran’. Yo le digo ‘perfecto’".

Y agregó: “Entonces le manda un mensaje de texto e inmediatamente contesta y nos conecta. Esto era un miércoles y me dice ‘el sábado a las once de la mañana ven a mi casa’. Nos conocimos y cuando uno compone una canción con alguien hay mucha conversación antes, de conocerse, hablar de qué es lo que piensas, hablar de política, de diferentes cosas, y como que nos medio conocimos".

En esas jornadas fue cuando habría comenzado una mágica amistad entre ambos

“Lo más divertido fue que cuando llegué a su casa se abrieron las compuertas, como con unos leones en las puertas del garage, dejo mi auto estacionado y me bajo con mi guitarra. Toco la puerta, abre la puerta y sale Sharon Stone como en la película Casino Royale, porque ella es muy linda de verdad (…)", contó

“Ella me ve, se le llenan los ojos de lágrimas y me abraza”

Y agregó con emoción : “No llegué demasiado arreglado. Casual, pero con perfume por todos lados. Y la vi, nos saludamos, pero todavía en la puerta, en el umbral. Le digo ‘oye, tengo emociones encontradas, porque por un lado estoy contento de conocerte. Me encantas como actriz. Soy fan de tu carrera. Pero por otro lado estoy triste, porque falleció un gran compositor que me gustaba mucho desde niño, que se llama Facundo Cabral’".

Entonces Beto Cuevas relató que en ese momento "ella me ve, se le llenan los ojos de lágrimas y me abraza. “Pero el abrazo largo, o sea, no el abrazo de diez segundos, eran como tres minutos abrazándome fuerte y ella llorando. (…) Después te contaré en otro momento más cosas… No piensen mal. Pero ella se puso a llorar”.