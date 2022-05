La nominada a los Premios Pulsar que postuló a The Voice Chile pero no fue seleccionada

La nominada a los Premios Pulsar reconoció que se había tomado una pastilla antes de subirse al escenario. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de mayo 2022 · 10:37 hs

Con tranquilidad y hasta sentido del humor tomó Gabriela Arcos, artista nominada a los Premios Pulsar, el hecho de que ningún jurado de The Voice Chile se diera vuelta para ver su presentación sobre el escenario.

Sin embargo, no todo fue una decepción para la cantante, porque tanto el público en sus casas como los mismos coaches tuvieron elogios palabras para la artista que interpretó el tema “Nunca es Suficiente” de Natalia Lafourcade.

Antes de subirse al escenario en el estelar de Chilevisión, la artista había revelado sus ganas de que su proyecto agarrara cuerpo.

"De hecho, tengo un plan: telonear a Taylor Swift la segunda vez que venga. La primera vez va a venir y voy a juntar firmas y no lo voy a lograr, pero dejaré el bichito de la swiftie que quiere telonear a Taylor Swift", aseveró detrás del set.

Algo especial

Luego vino lo ya se conoce: cantó y ninguno de los jurados de The Voice Chile se dio vuelta. Y después fueron ellos mismos los que explicaron su decisión.

Así, Beto Cuevas la elogió y le dijo que "tienes algo especial". Además, intuyó lo que pasaba por la cabeza de Gabriela Arcos en esos instantes. "Tú te preguntarás si soy tan especial, por qué no se dieron vuelta. La verdad es que casi no tengo espacio en mi equipo", argumentó el cantante.

"Pero hágaselo", le respondió nada de tímida la concursante.

Y no se quedó ahí, pues reconoció que "es broma. Me tomé una pastilla antes de salir. Perdón, estoy desinhibida, no estoy en condiciones para estar triste", sostuvo, sin poder contener las risas.

"Acuérdate"

Pero fue recién después de interpretar una canción de su autoría, que Gabriela Arcos sorprendió a Yuri, Cami, Beto Cuevas y Gente de Zona, al revelarles que se encuentra postulando a los Premios Pulsar 2022 como Mejor Nuevo Artist.

Y cuando los integrantes de Gente de Zona le pidieron sus redes sociales para conocerla algo más, otra vez su sentido del humor se hizo presente: "¿Se rieron? Porque todo este show era para ustedes", les dijo a los cubanos.

Aunque lo mejor vino al final, cuando fue Yuri la que tomó la palabra y, al momento de despedirse, le dijo: "Acuérdate de nosotros cuando seas famosa".

"Lo voy a pensar. Voy a decir: Ellos no me escogieron'", le respondió Gabriela Arcos antes de abandonar el escenario de The Voice Chile.