La nueva discusión que habrían protagonizado Benjamín Vicuña y China Suárez

08 de junio 2022

La ex pareja compuesta por Benjamín Vicuña y China Suárez no estarían atravesando un buen momento, pese a que mantienen comunicación por sus hijos en común, Magnolia y Amancio.

Así lo reveló en el programa Socios del Espectáculo de El Trece, la periodista Luli Fernández. Todo se habría originado luego de que la actriz llevara a su hija Magnolia, de cuatro años, a un concierto de su actual pareja, Rusherking. Esto, habría provocado la molestia del actor chileno.

“Lo que a mí me cuentan es que esto no le gustó nada a Benjamín”, señaló en el espacio de farándula la panelista, quien detalló que Vicuña no vio con buenos ojos que su hija se expusiera a un evento masivo.

Esto solo viene a ahondar en la mala relación que atraviesan Benjamín Vicuña y China Suárez, donde no habría contacto alguno.

“Entre ellos se cortó el contacto. Algunos me dicen que es para siempre. Solo hablan a través de abogados”, agregó Luli Fernández.

La nueva relación de China Suárez

China Suárez habría llevado a su hija Magnolia a un concierto de Rusherking, su más reciente conquista. Fue hace solo unos días cuando tanto la actriz como el artista urbano confirmaron el romance.

Primero fue él quien en el programa Podemos Hablar entró en detalles de cómo se inició el amorío entre ambos, luego de que se conocieran en una fiesta.

“Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso. Estoy muy enamorado”, reconoció Rusherking, quien aseguró que China Suárez “es una persona muy buena, me quiere mucho, me cuida mucho y estamos muy bien la verdad”.

Posterior a esto, la ex pareja de Benjamín Vicuña publicó la primera imagen junto al artista urbano, donde aparece abrazándolo, cerrando así todo tipo de rumores y confirmando finalmente el romance del que ya se especulaba en los medios.