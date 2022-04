"La operación fue perfecta": el directo mensaje de Neme a Giorgio Jackson

José Antonio Neme se tomó unos minutos para una directa crítica contra el ministro Giorgio Jackson. INSTAGRAM/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 19 de Abril 2022 · 13:52 hs

Tras el rechazo de los proyectos que buscaban un quinto retiro del 10%, José Antonio Neme se tomó unos minutos en la edición de este martes de Mucho Gusto para enviarle un directo mensaje al ministro Giorgio Jackson.

El secretario de Estado fue abordado esta mañana a la entrada del Congreso por la prensa, donde declaró que el rechazo a la iniciativa del Gobierno, que buscaba un retiro “acotado”, era “una derrota para las personas” y anunció que buscará insistir en el Senado.

Ante sus palabras, el animador del matinal de Mega criticó el hecho de que el Frente Amplio votara alineado con el Partido Republicano en la Cámara, lo que dejaba en evidencia que era “una cocina de la más pura”.

“Perdón que lo diga de esa manera. Ahora el ministro Jackson qué... ¿Tendrá que agradecerle a Johannes Kaiser? ¿A Gonzalo de la Carrera? Además, ¿el gobierno va insistir con su proyecto en el Senado? Si no existen, quiere decir que nos metió el dedo a la boca a todos y que siempre supieron que el proyecto no iba a llegar a ninguna parte”, manifestó.

En ese momento, José Antonio Neme se dirigió directamente a Giorgio Jackson, a quien “conozco y le tengo mucho cariño”, pero insistió en que “lo que no es aceptable es que nos hagan parecer algo que no es. Que levanten un proyecto en el cual no van a insistir, no lo sabemos, pero si no insisten es un cortina de humo”.

“Desde la óptica Jackson estuvo todo fenomenal. La operación fue perfecta, discúlpenme que sea incorrecto, me da lo mismo lo que digan en Twitter de mí, pero yo digo lo que pienso, y aquí hubo una operación política perfecta”, expresó el periodista.

Según su planteamiento, “se presentó un proyecto alternativo en el cual el gobierno nunca creyó del todo, porque el objetivo era frenar la inflación y ser leal a la promesa que el mismo ministro Jackson le hizo al ministro Marcel cuando lo fue a buscar al Banco Central”.

“Digámoslo, porque aprobar un quinto retiro hubiese significado que la posición de Mario Marcel en el gobierno quedara disminuida, cuando él ha sido un claro opositor a los retiros”, añadió.

Por lo mismo, planteó, “el gobierno tenía que hacer una estrategia para ser leal con Marcel, por una parte, pero también palear los efectos sociales que pudiese tener el rechazo al quinto retiro”.