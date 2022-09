La petición de Kel Calderón a la matriarca del clan Kardashian: "Le dije que me adoptara"

"Le dije que la amo, le dije que es una diosa", contó Kel Calderón sobre su encuentro con Kris Jenner. INSTAGRAM.

Habrá que esperar si Raquel Argandoña reacciona de manera pública a la petición que le hizo Kel Calderón a la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, para que la adoptara como hija.

La hermana de Nano Calderón se mostró feliz de haber tenido la oportunidad de conocer a quien designó como "símbolo de abundancia y de todos los negocios exitosos", por lo que compartió una imagen junto a la mujer en su cuenta de Instagram.

Fue durante su visita a Estados Unidos que la influencer tuvo la ocasión de compartir por breves momentos con la mamá de las famosísimas hermanas Kardashian.

La también modelo chilena comenzó su posteo con palabras para la "señorita Kris Jenner, patrona de la prosperidad. Simbolo de abundancia y de todos los negocios exitosos, bendíceme con tu sabiduría y visión".

"Que jamás nos falte la creatividad, la perseverancia y la habilidad para sobrepasar cualquier escándalo o adversidad. Que sigas siendo la queen máxima de tu imperio", redactó a continuación la futura abogada.

Momento fan

Fue entonces cuando dio a conocer su nivel de fanatismo si se trata del Clan Kardashian, y ella lo asumió claramente: "Les dejo acá este verdadero momento fan", posteó.

Y de inmediato contó que "le dije que la amo, le dije que es una diosa, le dije que me adoptara, que me secuestrara o que por último fuese mi manager", escribió Kel Calderón en su cuenta de Instagram.

Pero eso no era todo, porque a continuación la hija de Raquel Argandoña reveló que "le dije que me dicen Kel (que ya empieza con K) y que si no puedo cambiarme el nombre a Stormi, True, North o lo que ella quiera. Pero solo sonrió", relató la joven.

"Puedo morir en paz", posteó Kel Calderón como cierre.

La imagen, que fue tomada en la ciudad de Nueva York por la propia Kel Calderón, la muestra luciendo una chaqueta azul y un jockey del mismo color, mientras que Kris Jenner portaba una sombrilla para protegerse del sol.