La potente declaración de Benjamín Vicuña tras filtrarse audio de discusión con Eli Sulichín

Por: Juan Pablo Ernst 14 de septiembre 2022 · 10:51 hs

"Me da mucha vergüenza", respondió el actor chileno Benjamín Vicuña, cuando un medio trasandino le preguntó por la filtración del audio de una fuerte discusión que tuvo con su ex pareja Eli Sulichin.

Fue el lunes cuando el programa de farándula Socios del Espectáculo, del canal argentino El Trece, dio a conocer los audios que fueron grabados por testigos que estaban en el gimnasio con el actor mientras discutía con su entonces polola.

"Basta con Carolina (Pampita), basta con Eugenia (China Suárez), me tienes harto", y "me llamas, cortas el teléfono y me vuelves a llamar incesantemente. Ya basta de tus manipulaciones, nunca hiciste un esfuerzo para vincularte con mis chicos, eres una egoísta", fueron algunos de los audios que reprodujo el programa de la televisión trasandina.

Por eso, cuando un reportero de la misma estación televisiva se encontró con Benjamín Vicuña en el aeropuerto de Buenos Aires, no dudó en acercarse y preguntarle qué opinaba sobre la filtración de los audios.

"Me da mucha vergüenza. No tengo nada para decir, es una pena", planteó el actor chileno, que viajó a Chile por unos días.

"Yo tengo la mejor relación con Eli, es una súper mujer. Que se manipule tanto y se desvirtúen las cosas...", dejó la frase en el aire el ex de Pampita y China Suárez.

Siguiendo en la misma línea, Benjamín Vicuña planteó que Eli Sulichin "ha sido una súper compañera, así que no tengo por qué salir a decir nada".

"Eso lo sabe ella, lo sabe su familia, lo sé yo. Una pena que se ensucie todo", recalcó el actor.

Cabe recordar que de acuerdo a lo informado por el programa Socios del Espectáculo, la fuerte discusión entre Vicuña y Sulichin se dio a través del teléfono, por lo que fueron varios de los presentes en el gimnasio donde estaba el chileno los que grabaron los audios que luego se filtraron a la prensa de farándula.

"Esta es la pelea final, sin lugar a dudas. Y se dio el sábado a media mañana, entre las 11 y las 12 del mediodía, más precisamente en el paseo Alcorta. Muchos testigos. Hay incluso una grabación. Se lo escucha a Benjamín muy enojado, muy enojado. Y hay textuales terribles", aseguró en su momento la panelista del espacio televisivo, Luli Fernández.