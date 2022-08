La predicción en Argentina sobre La China Suárez: "Que no se embarace"

"A la China la veo disfrutando", dijo la numeróloga. FOTO: Instagram Rusherking

Por: Gabriela Romo 09 de agosto 2022 · 19:19 hs

En medio del intenso romance que viven María Eugenia Suárez y el músico Rusherking, una reconocida numeróloga argentina lanzó una contundente advertencia a la pareja.

Pitty, la numeróloga del programa "Implacable" de Argentina, le recomendó a la actriz China Suárez que se cuide y evite volver a quedar embarazada.

“A la China la veo disfrutando, como dije la otra vez acá, es un momento en el que ella tiene que disfrutar, divertirse, pero no creo que ésta sea su última pareja”, señaló la numeróloga.

“Creo que está buenísimo, que es un amorío, es una pasión que la hace sentir bien. Recupera su autoestima y que lo disfruta mucho”, afirmó, aunque a su vez le recomendó a la actriz de 30 años "que no se embarace, que se deje de joder”.

Fiel a su estilo, Pitty aseguró que la China Suárez "va a tener más hijos, pero yo la veo en una relación con un hombre mucho más estructurado”.

“Quizás haya más ruido, más amoríos que nos van a entretener a la gente que nos dedicamos a observar, pero más adelante vemos algo más serio”, agregó la mujer sobre la actriz y ex pareja de Benjamín Vicuña.

China Suárez y Rusherking

En cuanto a la relación amorosa que tienen la modelo y el cantante de Trap, la numeróloga la describió como “una pasión que la hace sentir bien”.

En tanto, Thomás Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, habló de su romance con la China Suárez y del flechazo que vivió cuando la conoció en una fiesta.

"Es lo que decimos cuando pasa algo zarpado o increíble. En ese momento dije 'me fue mundial' porque no podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí", explicó en el programa Paremos la mano.

“Dije también 'la rompí', como algo en chiste, que no lo pensé. Y para qué... ya quedó”, dijo entre risas intérprete de “Además de mí”.