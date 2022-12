La pregunta sobre Qatar 2022 que sorprendió a Pedro Pascal en conferencia de The Last of Us

Pedro Pascal participó del evento junto a sus compañeros de elenco de The Last of Us, Bella Ramsey, Gabriel Luna y Merle Dandridge. HBO.

Por: Rodrigo León 02 de diciembre 2022 · 10:35 hs

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido simplemente como Pedro Pascal, participó este viernes de la conferencia de prensa que se realizó en Brasil sobre la nueva serie The Last of Us de HBO, que debuta el próximo 15 de enero.

Además de referirse al trabajo que significó llevar a la pantalla chica el popular videojuego, en medio de las consultas de distintos medios, hubo una particular que provocó la sorpresa del actor chileno.

“Tú naciste en Chile y ya que no está presente en el Mundial de Qatar, ¿a qué equipo alientas?”, fue la pregunta que le hizo TNT Sports al intérprete de Joel en The Last of Us, según pudo ver EL DÍNAMO tras ser parte de este evento.

Uno de sus compañeros de elenco bromeó con que era “innecesaria” la interrogante y Pedro Pascal se paró de su asiento, indignado, pero rápidamente volvió, dando a entender que todo se lo estaba tomando con humor.

Aún así, no tuvo reparos en contestar. “Era Brasil”, dijo, provocando risas entre los asistentes a la conferencia de prensa. Sin embargo, a los pocos segundos después ratificó que esperaba que el equipo carioca se quedara con la Copa del Mundo.

Pedro Pascal y su trabajo en The Last of Us

Pedro Pascal estuvo en la conferencia de prensa de The Last of Us acompañado de sus colegas Bella Ramsey, Gabriel Luna y Merle Dandridge, donde conversaron sobre las grabaciones que se realizaron durante el año pasado.

Allí reconoció que fue “fascinante para todos nosotros” y que este trabajo “es diferente” al que habían realizado anteriormente.

Además, reveló que junto con Ramsey, pese a que les habían pedido que no lo hicieran, estudiaron el videojuego en secreto y así “ayudar a poner todas las piezas del puzzle en su lugar”.

A las palabras de Pedro Pascal se sumó Bella Ramsey, quien aseguró que “rodamos por un año, con diferentes condiciones de clima y estoy orgullosa de lo que hicimos”.