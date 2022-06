La reflexión de Gonzalo Ramírez en su regreso al Buenos Días A Todos

Gonzalo Ramírez estuvo cerca de un mes fuera del Buenos Días A Todos por "recomendación médica". TVN.

Por: Rodrigo León 20 de junio 2022 · 15:35 hs

El periodista Gonzalo Ramírez compartió una sentida reflexión en lo que fue su regreso al Buenos Días A Todos durante este lunes.

El animador del matinal de TVN retomó sus labores a más de un mes de su salida temporal por “recomendación médica”, desconociendo hasta el momento los motivos después de su decisión.

Fue el finalizar la edición del programa, cuando Rafael Venegas revisó algunos comentarios que dejó el regreso de Ramírez. En medio de eso, una persona, además de celebrar verlo nuevamente en pantalla, le hizo un llamado a que cuidara su salud.

El mensaje fue el que motivó a que Gonzalo Ramírez entregara algunas palabras. “Muchísimas gracias a todo el equipo, y al Rafa que lo ha hecho estupendo. Es un avión, un gran compañero. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente que ha escrito, que ha llamado y preguntado”, aseveró.

“Hay que poner por delante la salud. A veces el cuerpo avisa y hay que parar. Lo único que quiero decir es gracias, y que la salud mental sea un derecho para todos en este país. Un beso grande”, agregó, sin entregar mayores detalles que motivaron su salida temporal del Buenos Días A Todos.

Renovado look

El regreso de Gonzalo Ramírez al Buenos Días A Todos estuvo marcado por un particular detalle: su nuevo corte de pelo.

Si bien el periodista no optó por un nuevo color o peinado, sino que simplemente se volcó a rapar su cabeza.

Según explicó en pantalla tras la bienvenida de sus compañeros, que a todo esto bromearon con la nueva apariencia del animador, todo esto se debió a que “me pelé así, pero el pelo me crece muy rápido. Me estaba haciendo un tratamiento porque se me cayó el pelo, y no resultó. Aproveché que estaba libre y me pelé”, dijo.