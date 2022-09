La reflexión de Soledad Onetto por las críticas a la prensa durante el proceso constituyente

Soledad Onetto aclaró que los medios informaron sobre el contenido de la propuesta constitucional y no sobre las opiniones. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 05 de septiembre 2022 · 10:49 hs

María Soledad Onetto González, periodista y presentadora de televisión, se tomó unos minutos durante la cobertura de Mega en el Plebiscito de Salida para realizar una reflexión.

La también animadora del Mucho Gusto, tras el holgado triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo, se refirió a las críticas que ha recibido la prensa durante el proceso constituyente.

“Aquí voy a hacer una autodefensa en persona”, dijo la comunicadora cuando analizaban los resultados de este domingo junto a Juan Manuel Astorga.

Soledad Onetto indicó que “así como también en su momento se achacaba a los medios de comunicación de contar sólo una parte del texto, o de asumir las fake news y no de encargarnos de desmentir esas fake news".

“Durante todo el proceso creo que todos los medios de comunicación, radio, prensa escrita y televisión, estuvimos y agotamos todos los recursos necesarios para informar a la ciudadanía de la manera más didáctica posible sobre el contenido de la propuesta”, agregó.

En ese sentido, la periodista recalcó que lo que se hizo fue informar “no sobre las opiniones sino que sobre el contenido de la propuesta, sobre el texto mismo”.

El problema que sufrió Soledad Onetto

Soledad Onetto participó activamente en la cobertura que Mega hizo durante el Plebiscito de Salida. Pero al igual que muchos chilenos, sufrió con el falso cambio de hora.

Y es que en un principio, el regreso del horario de verano se llevaría a cabo este fin de semana, pero con motivo de la jornada electoral, se pospuso para el próximo sábado. Por lo mismo, muchos celulares, de igual manera, adelantaron una hora los relojes.

“¡Qué desastre! ¿A cuántos de ustedes les habrá pasado en la mañana? A mí, por lo menos, (me pasó que) me levanté una hora antes, me metí a la ducha, salí, me vestí, estaba lista y descubrí que eran las 5 de la mañana”, dijo Soledad Onetto.

“Estaba totalmente desinformada. Yo sabía que el cambio de hora se había pospuesto, pero nunca supe que el teléfono me iba a cambiar la hora”, agregó.