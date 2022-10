La reflexión del hijo de Delfina Guzmán tras la acusación de Nicole Block

Juan Cristóbal Meza es compositor musical e hijo de Delfina Guzmán. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 05 de octubre 2022 · 10:23 hs

Juan Cristóbal Meza, compositor e hijo de Delfina Guzmán, se valió de su cuenta de Instagram para publicar una reflexión sobre la mentira, luego de la acusación de maltrato que hizo su ex pareja Nicole Block.

La actriz sorprendió este martes con una publicación que data del 6 de octubre de 2019, en la que aparece llorando. “He guardado silencio por años… Pero ya no más”, comenzó señalando.

En una extensa declaración, aseguró haber sido víctima de “patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara”.

A eso, Nicole Block sumó que fue víctima de violencia psicológica por parte de Juan Cristóbal Meza. “Abusaste de mí en todos los ámbitos en que se puede”, aseguró.

“¿Por qué no lo hice antes? Porque me sentía tonta de haber aguantado tanto… Por miedo… ¡Pero ya no tengo miedo”, remató en la publicación, que provocó la reacción de diversas figuras como Antonella Ríos, Titi Aguayo, Yasmín Valdés y Flaviana Seeling entre otros.

La reflexión de Juan Cristóbal Meza

Ante las declaraciones de Nicole Block, el compositor Juan Cristóbal Meza no se refirió directamente a estas acusaciones, pero dio cuenta de una particular reflexión donde habla de la mentira.

“Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente”, comienza la cita que pertenece a Jacques Derrida.

En el segundo párrafo, continuó, consignó: “La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros”.

“Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira”, cerró Juan Cristóbal Meza en la publicación de Instagram.