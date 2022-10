La respuesta de Evelyn Matthei a María Jimena Pereyra por el matrimonio igualitario

"He dicho públicamente que no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual", manifestó Evelyn Matthei. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de octubre 2022 · 10:07 hs

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei fue emplazada a que respondiera por antiguas declaraciones suyas sobre el matrimonio igualitario, al tomar parte la noche del martes en un nuevo capítulo de Juego Textual.

La ex candidata presidencial acudió al estelar de Canal 13 para responder las preguntas de las ocho panelistas, entre ellas la cantante trasandina.

El emplazamiento que le hizo María Jimena a la ex parlamentaria se produjo luego de que le recordaran a la actual edil una declaraciones que emitió en 2013, cuando estaba en plena carrera por llegar a La Moneda.

Según rememoraron en el programa conducido por Sergio Lagos, la entonces candidata presidencial le manifestó a Canal 13 hace casi una década que "tengo amigos homosexuales, todo el respeto y el cariño para ellos, si quieren tener un nuevo estado lo tendrán. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer", enfatizó la ahora alcaldesa de Providencia.

Con esas declaraciones sobre la mesa, Evelyn Matthei lo primero que hizo fue aclarar que en el tiempo trascurrido sus opiniones respecto de el tema del matrimonio igualitario han cambiado.

"Hoy he dicho públicamente que no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual", manifestó la economista.

Según argumentó a continuación, "la sociedad ha cambiado suficientemente, para que si un niño tiene dos papás o dos mamás no sufra", detalló.

María Jimena la emplazó

Pese a explicar su cambio de posición respecto del tema, de todas maneras la panelista María Jimena Pereyra no dejó pasar la oportunidad para recordarle que debido a esa negativa que había antes para aceptar el matrimonio igualitario, ella debió vivir una complicada situación de salud.

Fue ahí cuando habló del momento en que fue diagnosticada con cáncer.

"Soy inmigrante y mi familia en este país era mi esposa, entonces era mi pareja. En la clínica me diagnostican un cáncer y necesité hacerme una quimioterapia, que deben autorizar desde mi familia. Y a ella no la autorizaron, no la reconocieron como familia", reveló la ex integrante de Rojo.

Contó que a partir de ese momento "comenzó una lucha con la Isapre, con la clínica, de cómo puede ser, sabiendo ellos que ella mi familia, que no la autorizan para que yo comenzara con mi tratamiento y tuviese mi derecho a continuar internada y hacer lo que tenía que hacer", expuso todas las molestias que debió pasar en esos complicados momentos para su salud.

Tras las palabras de la panelista de Juego Textual, Evelyn Matthei reiteró que "mi postura ha cambiado".

"Uno tiende a vivir rodeado de gente que uno conoce y muchas veces estas cosas no se hablan, no están sobre la mesa", reconoció la edil de Providencia.

"Pero cuando empezaste a hablar uno se imagina cómo es eso, y es brutal. Y me da mucha pena que lo hayas tenido que pasar", empatizó con la cantante trasandina.