La revelación de La Rancherita por su quiebre con Arturo Vidal

El futbolista chileno Arturo Vidal fue pareja de Carolina Molina, La Rancherita, en 2007. INSTAGRAM/AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 22 de agosto 2022 · 13:09 hs

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, sigue disfrutando de su buen momento deportivo en medio de las declaraciones sobre su pasado, las que involucran a la cantante nacional Carolina Molina, conocida como La Rancherita, quien fue su pareja un poco antes de iniciar su exitosa carrera en Europa.

El jugador de 35 años estuvo con la ex integrante de Mekano en 2007, cuando aún jugaba en Chile con la camiseta de Colo Colo. La mediática relación llegó a su fin un poco antes que el seleccionado nacional partiera a Alemania para vestir la camiseta del Bayer Leverkusen.

Molina comentó a través de TikTok un comentario que recibió de un usuario de redes sociales, que señaló que “Vidal te paseó, me contó todo”.

“Sí, a lo mejor si me paseó, puedo asumirlo, con franqueza, si te refieres a que me paseó. Yo lo quise, lo quise de corazón, lo quise muchísimo, no sé si enamorada”, aseguró la artista.

La cantante agregó que “lo quise harto y lo quise cuando él no era nadie, cuando era un descubrimiento futbolístico, cuando no tenía nada de lo que tiene ahora, cuando no tenía ni la fortuna ni los millones ni la fama que tiene ahora, lo quiero aclarar. Lo quise cuando era un jugador más. Un cabro chico, simpático, amoroso, detallista, de eso me encanté con él. De sus atributos como persona”.

El error de Arturo Vidal con La Rancherita

Además, Carolina Molina reveló el “error” que hizo que ella terminara con su relación con Arturo Vidal, el que ocurrió un poco antes que él partiera a Alemania.

“Una de las razones fue cuando fue a mi casa a pedir mi mano a mis padres para que me fuera a Alemania con él cuando empezó su carrera internacional. La verdad es que cometió el error, para mi un gran error, de decir que quería llevarme a vivir con él y que yo tenía que dejar estas payasadas de la música”, expresó.

La ex participante de Mekano comentó que "para mi fue un detonante y dije no es la persona indicada para mí. Después sucedieron otras cosas que fueron en realidad el motivo principal por el que terminé con él. Algo más grave, que ya no da el caso comentar".

"Decidí seguir con mis sueños, con la música, que me llena hasta el día de hoy, me hace feliz y con lo que me ha dado todo lo que tengo, porque nunca he sido una mantenida de nadie ni he aceptado que alguien me auspicie", cerró.

Los romances de Arturo Vidal

El futbolista Arturo Vidal tuvo al menos tres parejas conocidas públicamente durante su carrera como jugador profesional.

La primera relación conocida fue con Carolina Molina, La Rancherita, que finalizó en 2007, cuando el mediocampista dio un paso clave al fichar por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania.

Posteriormente mantuvo una extensa relación con María Teresa Matus, conocida como Marité, con quien se casó por el civil en 2009 y por la iglesia en 2014. La pareja tuvo tres hijos y llegó a su fin en 2019.

Actualmente el deportista es novio de la modelo fitness e influencer colombiana Sonia Isaza , con quien tuvo un breve quiebre en 2021 para volver a los pocos meses.