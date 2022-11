La sincera confesión de Marcianeke sobre el proceso que está viviendo con las drogas

"Quizás algunos no me creen, pero es la verdad", aseguró Marcianeke. INSTAGRAM.

02 de noviembre 2022

El cantante de reguetón chileno Marcianeke realizó una sincera confesión respecto del especial momento que está atravesando, en particular sobre la etapa de desintoxicación que está viviendo por estos días.

Matías Ignacio Muñoz Muñoz, el verdadero nombre de Marcianeke, realizó una transmisión a través del live de su cuenta de Instagram, donde sorprendió a sus más de 1,4 millones de seguidores con su impactante revelación.

El artista de 20 años les aseguró a sus fans que decidió realizar cambios importantes en su estilo de vida. Y fue entonces cuando contó que uno de aquellos cambios tiene que ver con su relación con las drogas y su consumo.

Dejó el tussi

"Para los que me están hueviando con el tussi, les quiero informar que lo dejé", fue la frase que eligió Marcianeke para comenzar a contar lo que está viviendo.

El intérprete de Dímelo Ma reconoció que "es difícil porque llevo años, años".

"No se puede dejar de un día para otro ese vicio", reconoció durante la transmisión en vivo.

El cantante reveló que "empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días (sin consumir). Estoy a puro 'pitito'".

Pero para conseguir su propósito ha necesitado mucha fuerza de voluntad: "Cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco. Y me fumo un 'pitito' hasta quedar volado", explicó.

Marcianeke está comiendo sano

Pero el cambio es mucho más profundo, según aseguró el mismo Marcianeke. De acuerdo con lo que contó, también dejó de beber alcohol y decidió adoptar una dieta mucho más saludable.

"No estoy tomando copete, estoy empezando a comer sano, porque estoy recuperándome de la guata", relató el cantante de 20 años.

Y al final puntualizó que "quizás algunos no me creen, pero es la verdad", según consignó Meganoticias.