La tensa entrevista de Gonzalo de la Carrera en Mucho Gusto: "Seamos adultos"

Jorge Pizarro sindica a Gonzalo de la Carrera como uno de los responsables de viralizar su imagen íntima en redes sociales. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 23 de Febrero 2022 · 15:16 hs

Gonzalo de la Carrera (IND) tomó contacto telefónico con el matinal Mucho Gusto, donde conversaban sobre la denuncia que presentó el senador Jorge Pizarro (DC), donde lo apunta como uno de los responsables de la viralización de la fotografía que le tomaron en la terraza de su casa.

Una vez que la imagen se hizo pública, el diputado electo utilizó su cuenta de Twitter donde escribió: “Anda circulando una foto del senador Pizarro que si es cierta, sería una vergüenza tremenda. Más vale pájaro en mano que cien volando”.

Ante esto, el vicepresidente de la Cámara Alta lo mencionó en la acción judicial indicando que “tomé noticia que en la red social Twitter, el señor Gonzalo de la Carrera Correa, a través de su cuenta @carreragonzalo, publicó una serie de mensajes que dan a entender claramente haber recibido la imagen ilícitamente obtenida, y que es objeto de esta denuncia”.

Por lo mismo, De la Carrera quiso entregar su versión de los hechos, asegurando que nunca compartió la fotografía. “Yo creo que el senador Pizarro tiene el perfecto derecho a su privacidad y a su intimidad, puede hacer lo que quiera con su cuerpo y por lo tanto, si él va a una playa nudista, puede hacer lo que quiera, que lo haga. Pero lo que no puede hacer es culparme a mí de viralizar o subir una foto que no lo he hecho”, aseveró.

“No conozco a nadie que haya tomado la foto, me llegó por WhatsApp como le llegó a miles de personas. La comenté porque la Constitución Política de Chile me permite a mí comentar, como a ustedes les permite comentar el tema hoy día”, agregó.

En esa misma línea, Gonzalo de la Carrera aprovechó de decir en Mucho Gusto que lo realizado por Jorge Pizarro “es una vergüenza” porque “si uno quiere toquetearse, no lo hace públicamente en un balcón donde todos los edificios colindantes miren y puedan haber niños. Es una situación incómoda para cualquiera de ustedes. (...) Está haciendo el ridículo más absoluto”.

Por lo mismo, el diputado electo sostuvo que el senador “tiene derecho a su privacidad”, pero “el lugar que escogió para exigir su derecho a la privacidad por lo menos genera discusión”.

José Antonio Neme, por su parte, cuestionó a la futura autoridad del país debido a que no es primera vez que una publicación con su declaraciones llega a la justicia y se justifica con que “el problema es del otro”.

De la Carrera optó por emplazar al periodista, recordándole que “también ha tenido rounds, y yo me acuerdo de cuando a usted lo culpaban de algo que había hecho su padre”.

“Todos hemos tenido rounds cuando estamos en la vida pública y la justicia con el caso de Camila Vallejo es una cosa, y trantando de mezclar lo de Matamala... Matamala es un periodista activista que trató de ver abundancia donde había escasez en el gobierno de Venezuela, no mezcle cosas”, añadió.

Volviendo al tema de Pizarro, el diputado electo insistió en que “él me está metiendo a mí en una cuestión que no tengo nada que ver. Si sigue haciendo amenazas también está la jactancia. Cuando a uno lo amenazan con demandar, uno tiene la posibilidad de recurrir a jactancia y obligar a que lo demanden. El ABC del derecho es claro, usted para culpar a alguien tiene que tener pruebas”.

Posterior a esto vino la intervención de Diana Bolocco, quien opinó que “cuando está en su balcón, en su casa, en su espacio privado no se está exponiendo a nada. Ahí tengo un punto de diferencia. No sé si es discutible, es su espacio privado”.

“Pero si usted lo está discutiendo en el programa, ¿cómo no va a ser discutible?”, le respondió Gonzalo de la Carrera a la animadora del Mucho Gusto, a lo que ella señaló que “no estamos discutiendo si se trata o no de un espacio privado, estamos analizando el derecho que tiene el senador de justamente estar en su espacio privado y de denunciar que se le tome una foto de esta manera y se viralice”.

“Está bien, yo siempre he dicho que él tiene el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo en un espacio privado, y también tiene el derecho de ir a una playa nudista a exhibir su pequeñez y también podría dedicarse en un futuro a vender maní”, remató el ex republicano.

El abogado Alberto Precht, quien también estuvo presente durante la conversación emplazó a Gonzalo de la Carrera por los términos que estaba utilizando. “¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de la genitalidad de las personas? Que si lo tiene grande o tiene chico, así se ha expresado en el programa un diputado de la República: que el maní, que la pequeñez. ¿Este es el nivel de política que vamos a tener?”, cuestionó.

El diputado electo le aclaró que “no puede obligarme a mí a no hablar, es mi derecho”, pero Precht le recordó que nadie lo estaba censurando y lo calificó de “ordinario” debido a que “usted habla en un matinal del maní y la pequeñez, es un ordinario”.

“Lo ordinario es parte del sentido común y parte de la libertad de expresión, y usted ha cometido varias ordinarieces, lo juzgará el público”, indicó, para luego De la Carrera terminar el contacto telefónico.