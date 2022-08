La teoría de Catalina Pulido sobre por qué no está en TV junto a Patricia Maldonado

Catalina Pulido se defendió de las críticas que recibieron por su paso en La Divina Comida. LAS INDOMABLES.

Por: Rodrigo León 09 de agosto 2022 · 11:20 hs

Durante el episodio de este lunes de Las Indomables, Catalina Pulido junto a Patricia Maldonado repasaron lo que fue su participación en el programa La Divina Comida, que fue emitido la noche del sábado y que desató una ola de reacciones en redes sociales.

En dicho espacio compartieron con Rodrigo Herrera y con el ex senador Nelson Ávila.

En el programa que se emite por YouTube, la actriz indicó que “no lo vi, lo grabé así que sé lo que hicimos y lo que dijimos”.

“Pero fíjate que la gente me comentaba que dejamos la cagá en Twitter, todo así denuncien al canal, CNTV. De un nivel… Ni en las peores dictaduras, yo me sentí como en Corea del Norte francamente”, reconoció.

Seguido a eso, reclamó contra sus detractores sosteniendo que “como si nosotras no tuviéramos derecho a tener un espacio. Yo no sé qué fue lo que más les picó, si uno es feliz, si uno lo pasa bien, si es capaz de tener una conversación amena con gente que piense distinto a uno, que además uno cocine rico…”.

Ausencia en TV

Durante su intervención, Catalina Pulido también quiso mencionar a aquellas personas que se preguntaron por qué, al igual que Patricia Maldonado, no está en televisión.

“Por Dios que se pican con nosotras porque estamos ahí. Tengo muchos amigos y familia de distintos lados políticos, muy amigos que son de súper izquierda y uno de los comentarios era por Dios que son entretenidas ustedes dos en pantalla, por Dios que se les echa de menos", comentó.

En esa misma línea, Catalina Pulido se la jugó con una teoría sobre por qué junto a Patricia Maldonado no están en la pantalla chica.

“Ustedes se habrán dado cuenta por qué no estamos en la televisión, porque se cagan de miedo porque todo el mundo se les va encima, pero no se preocupen porque no necesitamos en este minuto de la tele”, sostuvo.