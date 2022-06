"Lágrimas de cocodrilo": jurado explicó por qué Johnny Depp ganó juicio contra Amber Heard

El jurado del juicio destacó la actitud que tuvo Johnny Depp durante todo el proceso. IMDB.

Por: Rodrigo León 16 de junio 2022 · 15:07 hs

A semanas de que finalizará el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, uno de los integrantes del jurado que entregó su veredicto a favor del actor explicó por qué tomaron esa decisión que desató todo un revuelo a nivel mundial.

El sujeto decidió no dar a conocer su identidad durante una entrevista con Just Jared, donde reveló que se sintieron incómodos con la actitud de la actriz en la corte, por lo que no creyeron en su versión.

Sobre Depp, aseguró que “gran parte del jurado sintió que lo que estaba diciendo, al final del día, era más creíble", puesto que “simplemente parecía un poco más real en términos de cómo respondía a las preguntas. Su estado emocional fue muy estable en todo momento”.

A diferencia de Johnny Depp, Amber Heard “respondía una pregunta y estaba llorando y dos segundos después se ponía helada. Algunos de nosotros usamos la expresión lágrimas de cocodrilo”.

El integrante del jurado del polémico juicio abordó también las declaraciones de Heard en un programa de televisión británico, donde aseguró que donó los siete millones de dólares que obtuvo del divorcio con Depp.

“Ella asiste a un programa de entrevistas en el Reino Unido. El video la muestra sentada allí diciéndole al anfitrión que regaló todo ese dinero. Y los términos que usó en el videoclip fueron lo regalé, lo doné, se fue", dijo.

Para este hombre, la relación entre esta pareja era “tóxica”, pero recalcó que no había evidencia respecto a las declaraciones de la actriz contra el actor.

“Lo que creo que es cierto es que abusaban el uno del otro. No creo que eso los haga correctos o incorrectos, pero para llegar al nivel de lo que ella afirmaba, no había suficiente evidencia que realmente respaldara lo que estaba diciendo”, cerró el sujeto anónimo.