Las críticas de Patricia Maldonado y Raquel Argandoña a Sigrid Alegría por su adicción

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado hablaron de Sigrid Alegría en Zona de Estrellas y Las Indomables, respectivamente. INSTAGRAM/CANAL 13/AGENCIA UNO-ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 05 de Abril 2022 · 13:27 hs

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado criticaron, en sus respectivos programas, las declaraciones de Sigrid Alegría en De Tú a Tú, donde se refirió a lo que fue su adicción a la cocaína.

En el espacio que conduce Martín Cárcamo, la actriz de Mega reconoció que no consumía esta droga “para carretear, no era socialpara no engordar” y que la ayudó a “enfrentar” todo el tema de la fama, la televisión y la competencia que había a fines de los 90 entre las actrices.

Sus palabras, en primera instancia, no fueron bien acogidas por Maldonado, quien en Las Indomables la acusó de “inventar” esa excusa. “A mi que no me venga con ese cuento, porque ese cuento es demasiado poco creíble”, postuló.

“En mi vida, con los años que tengo, nunca había escuchado que la gente se jale para bajar de peso. Esa huea la inventó ella para lavarse las manos”, agregó. Además, la emplazó a que hable “honestamente: saben qué, yo era jalera pero menos mal que yo me pude rehabilitar, salir de esa mierda y no se lo aconsejo a nadie. Esa es la lógica, eso es lo que hace una mujer”.

“Simplemente era drogadicta”

A las palabras de Patricia Maldonado en contra de Sigrid Alegría se sumó Raquel Argandoña, puesto que en Zona de Estrellas también abordaron sus declaraciones.

“Yo creo que ella no era porque quería estar flaca, simplemente era drogadicta”, manifestó la ex panelista de Bienvenidos.

En esa misma línea, la madre de Kel y Nano Calderón indicó que “ella dice también que el medio televisivo en esa época era muy exigente y a todas las actrices les exigían estar flacas y bellas porque los sueldos eran millonarios, pero mucha gente de ese tiempo era delgada y a lo mejor hacía dieta o ejercicio y no necesitaba irse a la cocaína”.

“El mensaje que entrega es grave para la juventud de ahora porque deben creer que mientras yo consumo cocaína voy a adelgazar y eso es un grave error”, finalizó.