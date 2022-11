Las críticas sin filtro de Claudio Reyes a José Antonio Neme: "Tan femenino, tan mara..."

"Le falta un día aparecer vestido de mujer nomás. Está demasiado...", dijo Reyes sobre José Antonio Neme. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 28 de noviembre 2022 · 11:57 hs

Pese a asegurar que "no soy homofóbico", el comediante Claudio Reyes las emprendió sin filtro contra el conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, de quien afirmó que "es demasiado...tan femenino", aunque no mencionó su nombre en ningún momento

De hecho, cuando el anfitrión del canal de Youtube Facho Cola, Ricardo Delgado, le preguntó directamente si estaba hablando del rostro de Mega, el también actor le respondió: "Si sabís a quién me estoy refiriendo. Y la gente también sabe", enfatizó el humorista.

Y la verdad es que, aunque no lo mencionó directamente, todos los dardos de Claudio Reyes iban dirigido a José Antonio Neme.

Así, en un momento el comediante no dudó en hablar de "la hueo... del Mega, que está con la Karen".

Y si alguien tenía dudas de a quién se refería, dejó en claro que "se fue al chancho tu socia. Le falta un día aparecer vestido de mujer nomás. Está demasiado...", dejó en el aire la frase.

¿Sin homofobia?

Claudio Reyes descartó que sus palabras se debieran a un odio hacia los homosexuales.

"Tú sabís que yo no soy homofóbico", le dijo al youtuber que lo entrevistaba. Y complementó: "O no sería amigo tuyo, maric... culia...conche...", lanzó a modo de broma.

Luego volvió a centrar sus críticas en el periodista y conductor del Mucho Gusto

"A mí me gusta el hue... porque es inteligente", reconoció Claudio Reyes. Pero de inmediato matizó su comentario: "Pero es demasiado..."

"Uy, tantos modos, tan femenino, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto", cuestionó las decisiones de Mega.

Fue en ese momento cuando el anfitrión del canal de Youtube Facho Cola, Ricardo Delgado, le preguntó directamente Claudio Reyes si la persona de la que hablaba sin mencionar su nombre era efectivamente José Antonio Neme.

"¿Tú te refieres a Neme?", le consultó al intérprete de Charlie Badulaque.

La respuesta fin filtro de Claudio Reyes no se hizo esperar: "No nombremos a hue... quédate callado conchetu... Si sabís a quién me estoy refiriendo y la gente también sabe. Pá qué nombrai a hueo.... Ahueon...culi", dijo en su modo sin censura.