Las declaraciones cruzadas de Hugo Valencia y Sergio Rojas por fotos íntimas de Repenning

"Lo que se ve es un hombre con el torso desnudo", dijo Sergio Rojas sobre la foto que mostró de José Luis Repenning.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de agosto 2022 · 13:01 hs

Una serie de declaraciones cruzadas intercambiaron Hugo Valencia y Sergio Rojas tras la difusión de fotos íntimas del periodista José Luis Repenning, quien ya confirmó su renuncia a Mega.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el panelista de Me Late habló de una noche "subida de tono" que habría tenido el profesional que partiría a Canal 13 con unas mujer, con la que incluso intercambió fotografías.

"Llega un punto de acaloramiento en que ya comienzan a mandarse fotitos para allá, para acá", aseveró Sergio Rojas.

Pero no fue eso lo que motivó luego la intervención de Hugo Valencia, sino lo que dijo después en su programa de streaming Que te lo Digo.

"La semana pasada me llegaron fotografías de José Luis Repenning, como Dios lo trajo al mundo", dijo Sergio Rojas en su espacio en la web.

Y aprovechó de mostrar algunas de las fotos de Repenning con poca ropa. E incluso reconocio que "esa imagen, en la versión original, aparece a poto pelado".

"La otra que también la corté es esta, donde se le ve solo la guatita y el pecho", añadió.

La molestia de Hugo Valencia

Pero lo que hizo Sergio Rojas en Que te lo Digo no le gustó para nada a su amigo Hugo Valencia, quien no dudó en criticarlo sin pelos en la lengua.

"Si yo tuviera ese material, jamás como periodista me atrevería a exponerlo públicamente", sostuvo Valencia

Complementó que "no son amigos míos, pero sí conocidos, buena onda. Me parece que no corresponde, es parte de una farándula que no aporta".

Hugo Valencia también aseguró que "como periodistas de espectáculos debemos tener ciertas responsabilidades. Porque si fuesen de una mujer, distinta sería la suerte que correrían estos periodistas".

La respuesta de Sergio Rojas

Lejos de aceptar callado la crítica de Valencia, el panelista del Me Late realizó sus descargos en una entrevista con Publimetro.

"Acepto que tenga un punto de vista distinto al mío, pero nosotros cuidamos a Repenning", planteó Sergio Rojas.

Puntualizó que la foto "la cortamos. Lo que se ve es un hombre con el torso desnudo. No me parece que sea inapropiado ni inmoral o poco sacro", argumentó.

"No me parece que estén con el decálogo de buenas costumbres y el manual del buen comportamiento, cuando se han saltado todos los capítulos", ironizó Sergio Rojas.

Y profundizó en la ironía al sostener que "acepto su visión, pero para poder profesar leer debes leer la Biblia . Y en el caso de Hugo, si la leyó, fue de atrás para adelante, no de adelante para atrás", cerró el tema.