Las declaraciones sobre Tonka Tomicic que Vale Caballero tuvo que salir a desmentir

En una entrevista difundida el fin de semana, Valentina Caballero había asegurado que Tonka Tomicic no la hizo sentir "al mismo nivel".

14 de junio 2022

Valentina Caballero, influencer y capitana del equipo rojo en El Último Pasajero, tuvo que salir a desmentir supuestas declaraciones que hizo en contra de Tonka Tomicic.

Durante el fin de semana, el portal Tiempo X publicó una entrevista con la joven, donde se refirió a cómo ha sido trabajar con distintas figuras famosas. En esa oportunidad, declaró que “me ha tocado sorpresas con algunos rostros que pensé que eran simpáticos”.

“Juanes por ejemplo ha sido lo máximo, me impresionó lo simpático, a nadie trataba en menos. La Millaray (Viera) ha sido un 7, igual que Juan Pablo Queraltó, te hacen sentir cómoda”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que hay “otros que son mucho más famosos te hacen sentir que no eres del mismo nivel”. Al ser consultada por Tonka Tomicic y el actor Diego Boneta, Valentina Caballero afirmó que “ellos no me hicieron sentir como que éramos iguales”.

El desmentido de Vale Caballero

Un día después de que se publicara la entrevista, Valentina Caballero utilizó su cuenta de Instagram para realizar un desmentido sobre dicho artículo.

Allí, quiso dejar en claro que “se me adjudican unos dichos que realmente nunca dije” y que “jamás pensé que me iba a pasar y aquí estoy”.

“Lamento que ese periodista haya escrito esa nota imponiendo su interpretación personal y haya escrito cosas que jamás dije, peor aún, levantando un titular negativo a base de clics”, agregó en su declaración.

Valentina Caballero precisó que “en esa nota solo hice mención a gente con la que he tenido experiencias positivas trabajando. Podría haber dicho muchísimos más, pero todo se hace muy rápido e improvisado”.

“Jamás hablaría mal de alguien o contaría hechos negativos con tal de obtener un beneficio público. Me conocen de hace años, no es mi manera de crecer profesionalmente”, continuó.

Por lo mismo, hizo un llamado a no creer “en todo lo que sale en la prensa. Hoy me tocó a mí. Deliberadamente, se te adjudican palabras que jamás dijiste y nombres que nunca mencionaste”.

