Las drásticas decisiones que tomó Sabrina Sosa por los robos que sufrió en Chile

Por: Gaspar Marull 10 de septiembre 2022 · 11:44 hs

La modelo e influencer argentina Sabrina Sosa relató que ha sido víctima de cinco situaciones de robo, lo que la ha hecho tomar decisiones como poner cámaras en su casa y asistir a un curso de defensa personal.

“Sufrí un portonazo y este año, un robo en domicilio del que no conté ni quiero contar mucho”, dijo la conocida rubia a la vez que puntualizó que el curso consistía en el uso de arma corta, pero aclaró que aunque no tiene una, evalúa la necesidad de tenerla, contó en el programa Más Vivi que nunca, conducido por Vivi Kreutzberger.

Durante la entrevista también manifestó que, ante esas situaciones de inseguridad, actúa de manera fría, lo que no significa que no le afecte. Tampoco quiso dar mayores detalles de las cinco veces que ha sido víctima de robo. “Me he fortalecido en cuando a no tener miedo, en pensar en estrategias, en tener un plan en caso de que algo pase”, dijo a la vez que lamentó las situaciones de inseguridad que sufre el país.

Datos sobre los delitos

La Subsecretaría de Prevención del Delito entregó durante esta semana algunos datos sobre la cantidad de delitos de mayor connotación social denunciados en el último tiempo, destacando que se habían alcanzado las cifras más bajas desde 2017, sin considerar los años 2020 y 2021, marcados por el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Durante 2022, entre el 1 de enero y el 4 de septiembre, se registraron 178.456 robos y 298.791 delitos de mayor connotación social, cifras inferiores a las de 2017, 2018 y 2019 en el mismo período.

"Tanto en delitos de mayor connotación social, como robos en particular tenemos la cifra más baja. Esas son buenas noticias" destacó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

El Ejecutivo ha buscado frenar la ocurrencia de delitos con iniciativas como el plan Anti Encerronas. A ello se suman las intervención contra el comercio ilegal, que han despejado varias estaciones del Metro de Santiago y a sectores emblemáticos como Meiggs y la Plaza de Maipú.