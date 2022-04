Las fuertes acusaciones de Amber Heard contra Johnny Depp en juicio por difamación

La pareja se divorció en 2016 por diferencias irreconciliables. INSTAGRAM/AMAZON

Compartir











Por: Sebastían Dote 16 de Abril 2022 · 15:49 hs

La actriz Amber Heard (35) y su ex esposo, el actor Johnny Depp (58), volvieron a enfrentarse en un juicio por difamación, en un proceso rodeado de fuertes acusaciones que podrían definir el futuro profesional y personal de ambas figuras.

La pareja de actores estuvo casada hasta 2016, año en el que solicitaron el divorcio por “diferencias irreconciliables". Tiempo después Heart acusó públicamente al protagonista de Piratas del Caribe de violencia doméstica, mostrando imágenes de su rostro golpeado.

Ambos habían llegado a un acuerdo en 2017, pero siguieron lanzándose una serie de acusaciones. Depp aseguró que la actriz de Aquaman lo engañó con el empresario sudafricano Elon Musk y con el actor James Franco mientras estaba casada.

En noviembre de 2020, una corte en el Reino Unido rechazó la demanda por difamación de Depp contra el editor del diario británico The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas” en un artículo. La ex pareja se reencontró, exponiendo nuevas y contradictorias declaraciones.

El nuevo juicio

Este nuevo juicio, que se extenderá por cerca de un mes, está basado en un artículo de opinión que Heard escribió para Washington Post, en donde señaló que “hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso ha de cambiar.”

“Amigos y asesores me dijeron que nunca volvería a trabajar como actriz, que me incluirían en la lista negra. Me adjuntaron una película para reformular mi papel. Acababa de filmar una campaña de dos años como el rostro de una marca de moda mundial, y la compañía me dejó. Surgieron dudas sobre si podría mantener mi papel de Mera en las películas Justice League y Aquaman”, señaló en el escrito, donde no nombró directamente a su esposo.

Depp presentó una demanda por difamación en contra de Heard debido a este texto, en donde la acusó de entregar afirmaciones “categóricamente y demostrablemente falsas”. La actriz respondió a la demanda con una contrademanda propia de 100 millones de dólares, en donde también apunta a una difamación por parte de su ex.

Las audiencias comenzaron durante esta semana con la exposición de fuertes acusaciones. Heard reiteró sus denuncias de abuso contra su ex esposo. Según lo publicado por The Independent, abogada dele la artista, Elaine Bredehoft, aseguró que Depp atacó sexualmente a su entonces esposa con una botella de licor mientras ella se encontraba inconsciente por haber bebido demasiado.

También salieron algunos mensajes que el actor le habría enviado a su amigo Isaac Baruch, en donde afirmaba que quería que el “cadáver podrido de Heard se esté descomponiendo en el maldito maletero de un Honda Civic”.