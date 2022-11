Las historias chilenas que aborda Jorge Lanata en su nueva serie documental

Hache, serie documental de Jorge Lanata, cuenta con siete episodios, cada uno aborda una temática diferente. RADIO MITRE.

Por: Rodrigo León 08 de noviembre 2022 · 14:46 hs

Jorge Ernesto Lanata, periodista y escritor argentina, estrenó hace algunas semanas su nueva serie audiovisual tras el fin de su destacado programa Periodismo Para Todos.

Se trata de Hache, Lo Que No Se Habla, una serie documental de siete episodios que debutó en la plataforma Star+, donde aborda diversas problemáticas sociales de la actualidad.

Algunas de las temáticas que se pueden encontrar en ella son la obsesión por los likes en las redes sociales, la eutanasia, la ansiedad, el cambio de sexo, la justicia por sus propias manos, la soledad y qué oculta la peligrosa dark web.

Uno de los episodios más controvertidos, según mencionó Jorge Lanata en una entrevista con Infobae, es precisamente el dedicado a las redes sociales.

“Uno de los primeros capítulos tiene que ver con algo que me contó mi hija. Cuando Lola era chiquita, vino un día y me dijo: Papá, yo tengo una compañera que se saca fotos de los pies. Y yo le digo: ¿Y para qué? ¿Para qué hace eso?. Y me dice: Las vende. ¿Vende fotos de los pies?. Sí. ¿Y a quién se las vende?. A viejos pajeros norteamericanos que le pagan por PayPal, me dice”, comentó.

En ese minuto, continuó Jorge Lanata, “yo le dije: Lola, eso es prostitución. Ella me decía que no. Y yo le decía que sí, que era prostitución, no me jodas. A partir de ahí salió la idea de uno de los capítulos de esta temporada: ¿qué sos capaz de hacer para tener un like?”.

Los casos chilenos en la serie de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata comentó que para este episodio, que corresponde al segundo de Hache, entrevistó a la creadora más importante de instagramers en América Latina, quien maneja las 12 cuentas más importantes del continente.

A ella sumaron también conversaciones con creadores de contenido como Mario Ruiz y Sebastián Villalobos, y también recurrió a dos casos chilenos.

El primero de ellos es un hombre que se desempeñaba como ingeniero y que pese a ganar “muy bien”, comenzó a hacer desnudos masculinos para OnlyFans, dejando a un lado su carrera. “La gente con tal de tener un like es capaz de cualquier cosa”, señaló Jorge Lanata.

“Y también van a ver la contracara: un chico en Chile que se murió haciendo una competencia de TikTok. Un nene. Bueno, ahí los likes son terriblemente nocivos”, agregó.