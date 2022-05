Las palabras de Máximo Menem a su madre Cecilia Bolocco: "Todo lo que soy, se lo debo a ella"

INSTAGRAM

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 08 de mayo 2022 · 17:05 hs

Máximo Menem, hijo de la animadora chilena Cecilia Bolocco y del fallecido ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, dedicó un sentido mensaje a su progenitora a propósito de la celebración del Día de la Madre.

En una entrevista a Tiempo X, el joven influencer contó cómo festejará la fecha, señalando que tiene un regalo sorpresa especial para la ex Miss Universo. “Vamos a hacer un almuerzo y celebrar con la familia”, comentó.

Sobre Bolocco, Máximo afirmó que “estoy demasiado orgulloso de ella, la encuentro lo máximo”, agregando que “es una inspiración. Todo lo que soy, se lo debo a ella”.

La animadora mantiene un fuerte lazo con su hijo, considerando que ella ha sido la que ha estado a su lado en prácticamente todas las etapas de su vida, incluyendo la delicada operación cerebral a la que fue sometido en 2018.

Por el contrario, la relación entre Máximo y su familia paterna en Argentina ha sido compleja. En una entrevista a Revista Velvet, el joven relató los complicados momentos que vivió tras su intervención y el conflicto que mantiene con su media hermana Zulemita, quien acompañó a Carlos Menem durante la visita a la clínica en Chile.

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita Menem, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, expresó el hijo de Cecilia Bolocco.

En esa misma entrevista, Máximo Menem tuvo palabras para el rol que ocupó su madre en el proceso de recuperación tras la cirugía. “Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes”, señaló.

El joven ha aparecido en varias oportunidades en los live de Instagram que realiza Bolocco, en donde comparte consejos de moda y belleza con sus seguidores.