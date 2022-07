Las propuestas laborales que manejaría Eduardo Fuentes tras su renuncia a La Red

El regreso a Canal 13 aparece como el futuro más seguro para Eduardo Fuentes, según dicen en Me Late. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de julio 2022 · 17:52 hs

La severa crisis económica que atraviesa La Red no sería obstáculo para que el canal privado intentara contratar nuevamente al recientemente renunciado periodista Eduardo Fuentes.

Así al menos lo planteó Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas, ya que según él los ejecutivos de La Red desean que el profesional regrese para hacerse cargo del estelar Mentiras Verdaderas.

La idea de los mandamases es convencer al periodista que retome la conducción del programa una vez que se calme la situación, lo que ellos estiman que ocurrirá una vez que lleguen a un acuerdo respecto del pago de la deuda que mantiene la estación televisiva con sus trabajadores.

"La intención de La Red es pagar los sueldos de los trabajadores y, una vez que el programa vuelva a la pantalla, que Eduardo Fuentes regrese, al menos por una semana, para despedirse en gloria y majestad. Y hacer la transición con el conductor que podría hacerse cargo de 'Mentiras Verdaderas'", aseguró Valencia en el programa del canal Zona Latina.

Otras opciones

Sin embargo, esa no sería ni por lejos la única propuesta que estaría estudiando Eduardo Fuentes tras su alejamiento de La Red.

De hecho, han trascendido al menos dos opciones que se le abrieron al periodista. Una de ellas sería de TVN, que ve en Fuentes un rostro respetado y conocido que podría liderar proyectos ya en marcha u otros nuevos.

Pero sin duda son los rumores que hablan de su posible regreso a Canal 13 los que más fuerza han agarrado en los últimos días.

Así, a los dicho por Hugo Valencia en Zona de Estrellas, en cuanto a que "a Eduardo sí lo han llamado de Canal 13. No hay oferta concreta, pero el pololeo ya empezó", se sumaron las afirmaciones de Daniel Fuenzalida en Me Late, respecto de que "Eduardo Fuentes lleva conversaciones avanzadas con Canal 13".

"Recordemos que Eduardo se fue de La Red y ahora Canal 13 tiene mayor interés en él. ¿Saben por qué? Por el rating que marcó en 'De tú a tú. Tuvo un muy buen rating su entrevista", aseguró el conductor del programa de TV+.

A continuación se refirió al estudio de los rostros de televisión que hace el programa junto a una agencia, y que estableció que "Eduardo Fuentes está muy bien evaluado en algunas situaciones".

Creíble

"La gente lo percibe como una persona carismática, informado, cercano, creíble. Obviamente es un rostro que perfila muy bien con Canal 13", recalcó Fuenzalida.

Según planteó, además del interés del canal de Andrónico Luksic, el mismo Eduardo Fuentes "estaría muy entusiasmado con la llegada a Canal 13, que puede ser el matinal, obviamente. Un horario y programa que a él le interesa muchísimo".

"¿Pero saben por qué además le interesa? Porque a Eduardo le gusta hacer radio y Canal 13 le da esa opción", aseveró.

Puesto en esa situación, Fuenzalida especuló con los escenarios posibles, aunque el más probable es el matinal Tu Día.

"Lo primero que se me vino a la cabeza es un piloto al aire. Van a ver el fiato con Ángeles (Araya) y Mirna (Schindler). No es que vayan a hacer un piloto, porque Eduardo con su trayectoria no lo permitiría, tampoco Ángeles y Mirna. Pero sí al aire van a ver el fiato que se podría conseguir entre ellos tres", planteó como opción.

Pero también existe la opción de que Canal 13 "esté pensando en dejar a Eduardo con Priscilla. Yo cuento que el canal va a volver a hacer 'Aquí somos todos', con Ángeles Araya, a un horario distinto al de ahora, que no le ha ido bien. Y que la gran apuesta de la mañana, en la conducción, será Eduardo con Priscilla, con la participación de Mirna, porque es una tremenda periodista, en el rol de Paulina de Allende Salazar en Mega", cerró.