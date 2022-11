Las quejas de Alfredo Castro por su jubilación: esto fue lo que ahorró en la AFP

"30 años... Yo me impuse siempre", resumió Alfredo Castro. Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 24 de noviembre 2022 · 15:51 hs

Hace tiempo que el tema de mejorar las jubilaciones está en la primera plana. Y todavía más cuando en el último tiempo algunas figuras han dado a conocer lo poquísimo que reciben cada mes después de toda una vida de trabajo.

Y si bien las figuras de la televisión Raquel Argandoña y Patricia Maldonado asumieron que la paupérrima pensión que reciben se debe a que nunca impusieron, ese no es el caso del destacado actor Alfredo Castro.

Según reveló el artista de 66 años, quedó sorprendido del monto que comenzó a recibir cada mes luego de jubilarse.

"Cumplí la edad y fui a mi AFP. Dije que quería jubilarme", reveló el intérprete nacional en conversación con el programa Cadena Nacional, del canal Vía X.

30 años imponiendo

"Estoy recibiendo $156 mil pesos mensuales", contó el galardonado actor.

"30 años... Yo me impuse siempre", resumió sobre lo que había ocurrido y que no se refleja en su bajísima pensión.

"Trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales. Trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro", detalló Alfredo Castro.

Según argumentó, estaba tan consciente del tema, que incluso cuando no tenía un contrato "me impuse también por el mínimo" para no tener lagunas en sus imposiciones.

"No es suya"

El talentoso intérprete dijo que al momento de decidir jubilar se dirigió hacia su AFP para iniciar los trámites respectivos.

Al reunirse con el ejecutivo de la AFP, "le dije 'me gustaría sacar la plata', tenía como 35 millones".

"Me dijo 'no, no se puede'. ¿Por qué no se puede? Esa plata es mía", le planteó Alfredo Castro al ejecutivo con el que hablaba.

"'No, no es suya... Usted la entregó a una AFP que se la está gestionando'", contó el actor que le respondió su interlocutor.

"Yo recibo $156 mil pesos y además le pagó a la AFP para que me gestione mi jubilación, como si fuera poco", concluyó el actor sobre el monto de su jubilación.