Las razones de Dua Lipa para no presentarse en la inauguración de Qatar 2022

Por: Luis Rivera 13 de noviembre 2022 · 15:42 hs

Este domingo 20 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile, las selecciones de Qatar y Ecuador se enfrentarán en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Dos horas antes del pitazo inicial está programada la ceremonia inaugural y, por ahora, es un misterio el itinerario del show y los artistas que le darán vida a este acontecimiento.

En medio de las especulaciones de cuáles serían los cantantes que animarán el primer día de la cita planetaria que se realiza cada cuatro años apareció la británica Dua Lipa.

Una de las mujeres más famosas del mundo fue apuntada como uno de los espectáculos principales de la ceremonia, sin embargo, ella misma desmintió tener firmado un acuerdo con la organización de Qatar para estar presente en la fiesta de inauguración.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, comentó la londinense.

Pero no fue lo único. Arguyó razones humanitarias en medio de la polémica que han generado las muertes durante el proceso de construcción de estadios en el país del Medio Oriente de cara a la Copa del Mundo.

“Estaré haciéndole barra a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los Derechos Humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, expresó Dua Lipa.

De acuerdo a varios medios internacionales, quien sí está a punto de confirmar su participación es Shakira. La colombiana recuperó éxito con su single “Monotonía” y tiene experiencia en eventos como este luego de presentarse en Alemania 2006 con “Hip’s Don’t Lie”, en Sudáfrica 2010 con "Waka Waka" y en Brasil 2014 con "La La La".