Laura Prieto recordó fuerte pelea con Julio César Rodríguez por portada de revista Caras

27 de agosto 2022 · 10:39 hs

Después de ver la portada de la Revista Caras, Laura Prieto tuvo una fuerte discusión con su entonces pareja, Julio César Rodríguez, en 2014.

En ese entonces, ellos vivían juntos y la modelo no sabía de la entrevista y sesión fotográfica que le habían realizado a su novio junto a su ex pareja, Francisca García-Huidobro, sino que se enteró cuando un periodista fue a preguntarle sus impresiones.

Durante una conversación en el programa Me Late, Prieto recordó que iba llegando al trabajo y desde la prensa le consultaron su opinión de la portada de la revista. “Dije que sabía, que estaba todo okey, y yo por dentro con una rabia”, afirmó la modelo uruguaya.

La ex chica Yingo hizo hincapié en que en ese entonces vivía con Rodriguez y que él nunca dijo nada.

“No tenía problemas con la portada, y era sumamente entendible que una persona por su trabajo tiene que dar una entrevista, pero en ese minuto no se hablaron las cosas”, añadió.

En el espacio televisivo de TV+ le preguntaron si se sintió adolorida después de que su actual pareja accediera a una entrevista con su ex, Francisca García-Huidobro, sin habérselo mencionado. “¿Tú crees que no me va a doler si me tiran una portada de la revista Caras sin anestesia? Obvio que va a doler”, señaló

“Se habló, fue una pelea grande, pero bueno, fue hace mil años (…) pienso que igual era mucho más chica e inexperta, tenía menos inteligencia emocional, y en ese minuto estaba mucho más expuesta a los medios”, indicó Prieto.

Además, reconoció que “para mí fue muy difícil, aparte como mujer también estar con alguien que no te da seguridad de fidelidad, no sabes con lo que te va a salir”, apuntó Laura Prieto, quien para ese entonces tenía 17 años menos que Julio César Rodríguez.

“Hoy he tomado decisiones con mis otras parejas, como tener más comunicación y si veo una persona que es media juguetona, prefiero retraerme, aunque haya sentimientos para cuidarme un poco más”, finalizó.