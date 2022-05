Leo Méndez Jr. preocupó a seguidores por mensaje tras la muerte de su perro Aquiles

Leo Méndez Jr. confirmó a través de redes sociales la muerte de su perro Aquiles. INSTAGRAM.

10 de mayo 2022

El hijo de DJ Méndez, Leo Méndez Jr., se encuentra pasando por un difícil momento luego de que el pasado jueves falleciera su perro Aquiles. La mascota, que ya tenía once años, padecía un cáncer, lo que le terminó quitando la vida.

La noticia fue compartida por el mismo ex participante de Bailando Por Un Sueño a través de una emotiva publicación en Instagram durante esa jornada.

“Te amaré por siempre, me dejas un vacío enorme y un silencio eterno. Tantos recuerdos… Que en paz descanses mi vida… Te amo con todo mi ser. Siempre lo he hecho y la haré siempre”, fue parte del mensaje que compartió en ese entonces.

Días después, Leo Méndez Jr. volvió a referirse a la pérdida de su perro Aquiles en sus redes sociales, con un sentido video en el que vemos distintos momentos que vivió junto a él.

“Quinto día y nada. Ni en mi sueños me apareces… Pienso que si no das señales aquí es porque avanzaste al más allá y estás en paz. Te extraño hijo mío. Qué frió hace sin ti. Hoy empaqué todo de nuestra casa y es hora de irme, de avanzar y me duele todo. De irme lejos”, comenzó señalando.

En esa misma línea, recalcó que “lo que me deja de consuelo es que te llevo conmigo, enterito. Sea en mis pensamientos, piel o en una urna, te llevo conmigo. Cruzando fronteras juntos. No paro de pensar en si es que hubiese atrasado todo unos días más para aprovecharte un rato más, ver si es que quizás daba vuelta tu diagnóstico pero no sirve porque solo esa mirada tuya me dijo todo… Que ya estabas preparado para soltar. Estabas preparado para dejar ir. Tu cuerpo chiquito ya no daba más mi vida”.

“Creo que nunca superaré este dolor, fuiste todo el mundo y lo sigues siendo para mi. Mi compañero, mi protector y mi guía. Todas esas consecuencias de estar atado a ti, de no poder salir mucho, de tener muchas responsabilidades contigo etc. Las pagaría todas una y otra vez, con tal de solo estar contigo. Pagaría ese precio y más”, añadió.

Sin embarg, lo más preocupante vino al final del texto, donde Leo Méndez Jr. señaló que “pronto te haré compañía mi chiquito”.