Leo Mendez quiere volver a ser papá con su polola 16 años menor

Por: Gaspar Marull 06 de agosto 2022 · 13:18 hs

El cantante Leo Méndez confesó sus intenciones de volver a ser padre, pero esta vez con Beatriz Fuentes, su polola 16 años menor.

En esa ocasión, el artista aseguró que se encontraba en su mejor momento amoroso. “Nunca me había sentido así. Tengo seis hijos, he tenido hermosos momentos y no quiero comparar parejas, pero jamás pensé que me iba a sentir así a mis 47 años”, afirmó durante su participación en el programa Podemos Hablar.

Leo Méndez también señaló que junto a su pareja “siento que puedo ser auténtico” y debido a que sus hijos están más grandes, creía “que ahora me toca a mí” y que quería volver a ser padre “todo el rato”.

Al respecto dijo que ha conversado con su polola la posibilidad de tener otro hijo y que “ahora es un plan que tenemos de acá a dos años, o la próxima semana o cuando salga en realidad”, indicó.

También manifestó que, a pesar de sus deseos, ha tenido que enfrentar algunas dificultades de fertilidad. “Me hicieron algunas pruebas y me dijeron que están bajos los porcentajes de mis soldados”, bromeó y puntualizó que los especialistas le indicaron que su caso no era raro y que se puede solucionar.

“Estoy en ese proceso”, aclaró y relató que Beatriz ya tiene un hijo de tres años, “por lo que está volviendo a practicando volver a cambiar pañales”.

Hace algunos días Leo Méndez le dedicó románticas palabras a su pareja a través de Instagram. “Entre arcoíris, lluvias, olas del mar y tormentas, estaremos juntos igual. Somos libres de hacer lo que nos nazca y sobre todo lo que nos hace feliz. Contigo me atrevo y me lanzo en esta montaña rusa de emociones, pero juntos y de la mano”, escribió junto a una imagen donde aparece junto a Beatriz.