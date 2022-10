Leo Rey habló de su dura infancia en Podemos Hablar: "Quería superarme, quería ser como mi ídolo Luis Miguel"

El cantante Leo Rey, habló de todo en Podemos Hablar y confesó una inusual situación de su esposa y su amiga. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Cecil Leonardo Leiva Reyes, más conocido por los chilenos como Leo Rey, fue parte de los invitados de Podemos Hablar, capítulo que fue emitido ayer viernes por las pantallas de Chilevisión y conversó de todo; desde su dura infancia viviendo junto a su padre, como también de la inusual inspiración que tuvo para escribir una de sus canciones.

El cantante de 42 años, no se guardó nada y reveló los duros momentos que vivió en su infancia mientras luchaba por sus sueños de convertirse en un reconocido cantante y vivir de la música, algo que en ese tiempo, era muy complejo que ocurriera.

“Los niños que a esa edad, de la edad mía, fumaban, tomaban y yo no, quería superarme, quería ser como mi ídolo que era en ese tiempo, guardando las proporciones, Luis Miguel, era un tremendo cantante y yo decía no, yo tengo que ser como él, vivir de la música, de los aplausos y superarme, darle la vuelta al destino y ser una persona normal”.

La carrera del oriundo de Viña del Mar, alcanzó un total éxito cuando era parte del grupo chileno de música tropical, La Noche, convirtiéndose en un personaje reconocido por las personas. Hoy en día, disfruta haciendo distintas cosas, como incursionar en el mundo gamer pero nunca dejando de lado su máxima pasión, la musica.

La compleja relación con su padre

Anteriormente, Leo Rey se había referido a los duros años que pasó viviendo junto a su padre, quien fue siempre muy crítico y muy duro con él, afirmando el cantante que lo golpeaba y lo amarraba en los tiempos en los que trabajaba con él. Anoche, volvió a recodar la tensa relación que tenían los dos.

“A mi padre lo he cuestionado mucho, porque de alguna manera se portó un poco mal, por la desilusión amorosa que tuvo con mi mamá y se descargaba conmigo, por todo lo mal que le fue en la vida amorosa”, señaló el cantante nacional.

Sin embargo, también destacó el compromiso que adquirió con él. “Destaco que él se la jugó siendo hombre. Desde el año de vida, me mudaba, me hacía dormir, me cocinaba y me dio las herramientas para afrontar la vida osea sin ningún tipo de seguridad económica, también me dio las herramientas para ser una persona que quisiera superarse y quisiera tener muchos sueños por los cuales luchar”.

La inspiración que tuvo para escribir su canción “Eva”

Durante el desarrollo del programa, Leo Rey realizó una inusual confesión. Una de sus canciones favoritas, “Eva”, tuvo un origen especial para el cantautor y su esposa, quien tuvo un inusual enamoramiento.

“Una amiga mía se enamoró de mi mujer, y mi mujer de ella”, reveló Leo Rey en Podemos Hablar, que se sinceró y afirmó que hubo un momento en que se cuestionó la situación. Ahora, afirmó que la mujer encontró el amor y que esta feliz por ella, dando por cerrado esa etapa.