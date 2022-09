Leo Rey recordó cuando Daniel Fuenzalida le dió la primera oportunidad de salir en televisión

"Imagínate en el bus de vuelta a La Calera, y yo pasándome el rollo. Yo estaba muy focalizado en que iba a ser Leo Rey. Siempre lo supe”, señaló el cantante.

Compartir











Por: Gaspar Marull 19 de septiembre 2022 · 15:58 hs

El ex cantante del grupo de cumbia “La Noche”, Leo Rey, recordó cuando trabajó de garzón y atendió a Daniel Fuenzalida, el “Ex-Huevo”. El intérprete de “Qué nadie se entere” se acercó al conductor televisivo y le preguntó por una oportunidad para salir al aire.

“Estuve con mi mamá desde los 14 a los 17 años. Cuando llegan los 17 me inscribo de una en el Servicio Militar para poder salir luego de ahí y ya tomar mi camino de adulto. Y me fui a Arica a hacer el Servicio Militar”, partió contando Leo Rey.

“Comencé a trabajar de garzón en el casino de oficiales. Y veía al Daniel Fuenzalida. ¿Dónde vi a este gallo antes?. Y claro, el “Huevo Fuenzalida” de Extra Jóvenes. Y me acercó a él y le digo: sabe que yo canto. ¿En serio?, ¿qué cantas? ¿A ver? Canciones de Luis Miguel. A ver, canta", continuó el vocalista de La Noche.

“Y le canté. Le gustó y me aplaudió. Me dice: cuando salgas de aquí anda a verme. Y cuando salgo del Servicio lo llamo. Y me da la oportunidad de salir en la tele por primera vez. Y ahí yo dije esta es mi oportunidad. De aquí en adelante nadie me quita de aquí”, agregó Leo.

Aquel recuerdo fue compartido por el artista durante su participación en el programa La Divina Comida, donde también estuvieron presentes Raquel Argandoña, Geraldine Neary y Pato Sotomayor.

Pato Sotomayor: “¿Y lo celebrabas solo?”

Leo Rey: “Solo. Imagínate en el bus de vuelta a La Calera, y yo pasándome el rollo. Yo estaba muy focalizado en que iba a ser Leo Rey. Siempre lo supe”

Sotomayor: “Es muy fuerte su historia. Pero es muy lindo el esfuerzo, la perseverancia, con tener claro su objetivo, como los caballos de carrera, nada lo nubla. Leo es el mejor ejemplo de que sí se pueda”.