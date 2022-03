Leyendas del rock homenajean a Taylor Hawkins

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Taylor Hawkings. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 26 de Marzo 2022 · 10:17 hs

Durante la noche de este viernes, Foo Fighters anunció la sorpresiva muerte de su baterista, Taylor Hawkings, en Colombia, a horas de su presentación en el festival Estéreo Piknik.

Según la información que se maneja hasta el momento, el músico habría sido encontrado sin vida por la policía en la habitación de su hotel al norte de Bogotá. Se desconoce hasta el momento la causa de su deceso, pero se especula que habría sido por abuso de estupefacientes.

La banda liderada por Dave Grohl publicó una declaración en Twitter en la que indicaron que “la familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins”.

“Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia”, agregaron.

La noticia de la muerte de Taylor Hawkings impactó al mundo de la música en las últimas horas, por lo que no han sido pocos los cantantes y, sobre todo, leyendas del rock los que quisieron homenajear al artista a través de redes sociales.

Tom Morello, integrante de Rage Against The Machine, escribió: “Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu imparable poder de rock. Descansa en paz amigo mío”.

Ringo Star no quedó fuera de los homenajes. “Dios bendiga a Taylor. Paz y amor para toda su familia y la banda, paz y amor”, escribió en la red social.

En tanto, Guns N' Roses aseguró que Hawkings será “extrañado por siempre”.

Ozzy Osbourne, en tanto, recordará al baterista como “una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado”.

El guitarrista de Queen, Bryan May, agrupación de la cual Taylor Hawkings era fanático, quedó en shock. “No, no puede ser…”, escribió en Twitter.