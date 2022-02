Linda Evangelista visitó Chile en 1997: esto dijo sobre las cirugías plásticas a Cecilia Bolocco

Linda Evangelista visitó Chile en 1997 para participar en el programa de canal 13.

La ex modelo Linda Evangelista, famosa por su trabajo en la industria de la moda en la década de los 90, confesó que su carrera había terminado producto de un procedimiento estético que trajo consecuencias catastróficas en su cuerpo.

Evangelista, que fue una de las figuras más influyentes del modelaje, señaló que padece de una hiperplasia adiposa paradójica (PAH, en inglés), que le dejó la piel con deformidades.

“Yo amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido. No puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo en este dolor durante más tiempo", manifestó recientemente la modelo a la revista People.

Linda Evangelista en Viva el Lunes

Linda Evangelista visitó Chile en 1997 para participar en el programa Viva el Lunes, en la época dorada de la televisión abierta. Y en el programa estelar de Canal 13 habló de la cirugías plásticas.

Ante la pregunta de Cecilia Bolocco sobre qué opinaba de las cirugías plásticas entre las modelos, Linda Evangelista respondió que estaba guardando dinero para cuando llegara el momento.



"Estoy guardando el dinero para cuando llegue el momento… Bueno, cuando la cirugía está bien hecha y hacen fantásticos trabajos… He visto algunas personas de aquí de Sudamérica que hacen fantásticos trabajos", dijo la modelo.

“Lo importante es que si nos hace sentir mejor, es una muy buena idea”, agregó.

Lamentablemente producto de un cirugía mal hecha, Linda hoy vive los peores días de su vida, ya que su médico le dijo, tajante, que “ningún tipo de dieta ni de ejercicio lo arreglarían jamás”.