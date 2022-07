Llegó julio: esto es lo que opina Julio Iglesias sobre sus memes

"De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", reconoció el cantante español sobre los memes con su nombre y rostro. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de julio 2022 · 12:45 hs

Como cada mes de julio desde hace más de una década, las redes sociales se comienzan a llenar con cientos de memes con la imagen del cantante Julio Iglesias y alguna leyenda tendiente a sacar una carcajada.

Incluso, ya más reciente, el fenómeno se ha ido adelantando al mes de junio, durante el cual son muchos los que anuncian que "Ya se viene julio", "queda un pelo para julio" o "no queda nada para julio".

Sin embargo, son los memes que se postean durante los 31 días del mes los que ya tienen ganado su espacio en chats, twitter y otras redes sociales.

Pero, ¿qué opina Julio Iglesias de que se que tanto su imagen durante todo un mes en gran parte del mundo de habla hispana?

Los conoce

Y es que, para qué negarlo, el mismísimo cantante español también recibe esos memes en sus redes sociales.

"Los conozco. Son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien. Siempre que no sean ofensivos", le dijo Julio Iglesias hace un tiempo a la revista hispana ¡Hola! sobre el tema.

El intérprete reconoció que "no los veo todos; pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa".

También valoró que "si eso sirvió para que chiquillos de 15 años me hayan conocido, pues encantado de la vida", al hablar de los y las jóvenes que tienen la misma edad que el menos de sus hijos, Guillermo.

En camino a sumar seis décadas de carrera sobre los escenarios, los memes de Julio Iglesias lo han convertido en uno de los pocos artistas a nivel mundial que ha sido capaz de romper las barreras generacionales.

De esta forma, se transformó en un personaje habitual para la generación de las redes sociales, integradas mayoritariamente por los nietos de quienes aplaudieron su primera presentación en el Festival de Viña del Mar, allá por 1969.

