"Llegué muy lejos": querido participante fue el nuevo eliminado de El Discípulo del Chef

Carolina Bazán destacó el desempeño que tuvo su pupilo en El Discípulo del Chef. CHILEVISIÓN.

04 de Marzo 2022

Una emotiva eliminación se vivió este jueves en El Discípulo del Chef, luego de que los participantes tuvieran que realizar una preparación en base a una proteína.

Por decisión de los jueces, quien debió abandonar la competencia fue el brasileño Bruno Zaretti por no cumplir las expectativas con su plato donde utilizó el atún.

Una de las más afectadas con esto fue Carolina Bazán, debido a que trabajó con el ex Axé Bahía desde el inicio de la tercera temporada.

“Me da mucho nervio esta instancia en que iban a empezar a cocinar solos porque bajo las directivas de uno es bastante más fácil y cuando tienen que lanzarse a cocinar solos nos sorprendió (Bruno), y lo comentamos nosotros bastantes veces, que nos tapaste la boca, por la intensidad de tu sabor, que se notaba mucho”, explicó la chef a un Zaretti que no pudo contener las lágrimas.

En esa misma línea, destacó que el bailarín en la competencia “siempre fue tira pa' arriba, el que todos los días llegaba con el mejor de los ánimos, poniéndole todo el corazón, dándolo todo. Es una persona que se compromete de verdad. No hay muchos brunos en la vida y cuando uno se encuentra con uno, hay que quedárselo”.

Bruno Zaretti, al despedirse de El Discípulo del Chef, agradeció “a la producción, a los chefs... No quiero llorar”, dijo, abrazando a Bazán. “Crecí muchísimo... Hoy no fue un día bueno, creo que hemos tenido malos días y hoy fue uno de esos. Así que perdón, llegué muy lejos, creo que llegué muy lejos”, agregó.

Además, el brasileño le pidió disculpas a la chef por no cumplir sus expectativas. “Un error que me costó la salida. Me voy frustrado, no me voy conforme, no supe resolver tanto la primera instancia como la segunda, creo que los nervios jugaron en contra. Estoy frustrado pero hay que aceptarlo”, dijo.

“Le pedí perdón a la China. China, perdóname, creo que fallé en grande hoy. Sé que puedo dar mucho más en la cocina, sé que pude llegar mucho más lejos. Te pido disculpas, gracias por todo, por las enseñanzas y te voy a llevar en el corazón. Te voy a llevar como una amiga de la vida ahora, gracias”, cerró.