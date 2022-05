"Lloraba de la risa": Nacho Gutiérrez recordó las rutinas de Felipe Avello con Ítalo Passalacqua en SQP

Passalacqua falleció en 2018. CAPTURA

El animador Ignacio “Nacho” Gutiérrez recordó con nostalgia los divertidos momentos que vivió durante su paso por el desaparecido programa de farándula SQP, especialmente por las rutinas protagonizadas por Felipe Avello y el fallecido Ítalo Passalacqua.

En conversación con Tiempo X, el ex conductor de Chilevisión recordó al comentarista de espectáculo, que murió en 2018 tras enfrentar las secuelas de un grave accidente automovilístico.

“Ítalo era un hombre tan cariñoso, en serio. Nunca se le olvidaba el santo, el cumpleaños, ni felicitarte, también te aconsejaba. Me tocó hace varios programas de SQP, él me entregaba varios consejos y frontales, esos se agradecen porque los hacía con cariño. Siempre tuvo mucho sentido del humor”, comentó el también ex rostro del matinal Buenos Días a Todos.

Gutiérrez señaló que la complicidad entre él con Avello y Passalacqua hizo que surgiera una amistad. “Hay gente que se conecta con los amigos a través de otras cosas, pero yo me conecto con el humor. El tema del humor es vital, es lo que me enseñaron mis papás”, expresó.

El periodista también habló sobre las constantes bromas que realizaba Felipe Avello hacia el “Abuelo”, como llamaba al fallecido panelista.

“¿Te acuerdas la cantidad de cosas que le decía Avello? En esa época quedaba la cagá. A veces veo los videos de Avello en YouTube, y muero de la risa. Avello decía algo, quedaba la cagá. No era la tele de hoy, que es más flexible. Nosotros no podíamos hablar de marihuana, si hablabas de eso era una apología a la drogadicción. Pero Avello le decía a Ítalo que iba a llamar a la PDI porque lo había desflorado (encontrado con drogas)”, comentó.

Gutiérrez contó que en aquel tiempo “yo lloraba de la risa. Lo pasé increíble, era un grupo súper bueno. A veces era un grupo más grande, otras veces más chicos, pero siempre todos se integraron”.