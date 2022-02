"Lo compartí con Gala": Cecilia Gutiérrez asegura tener pruebas de acusaciones contra Iván Cabrera

Cecilia Gutiérrez dejó en claro que si hay una investigación judicial sobre este caso, entregará el material a la justicia.

Por: Cristián Meza 07 de Febrero 2022 · 23:02 hs

Cecilia Gutiérrez se refirió a la polémica generada por su entrevista a Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, quien acusó al participante de Aquí Se Baila de abusar de ella, para luego retractarse de sus dichos.

La periodista fue entrevistada por Duplos, donde se refirió a los supuestos videos que Cabrera le habría enviado a Muñoz y donde aparecería Gala Caldirola, quien en ese entonces estaba emparejada con el bailarín.

“Ese material existe y yo lo tengo”, indicó Cecilia Gutiérrez, quien agregó que le informó de esta situación a Gala.

“Conversé con ella porque me parecía relevante que ella supiera el material que yo tenía”, relató, pero no quiso entregar más detalles porque "obviamente pertenece a la intimidad de otras personas, no mía”.

"Ella tomó la decisión que le pareció más pertinente que es no hacer nada por tranquilidad”, expresó Gutiérrez.

La profesional apuntó que Gala Caldirola "dijo que por salud mental prefería no hablar del tema, que prefería dejarlo pasar y me parece que en esto todas las decisiones son súper personales y cada uno puede hacer lo que quiera y uno no puede juzgarlo”.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez dejó en claro que si hay una investigación judicial sobre este caso, entregará el material a la justicia.

“Antonella me mandó un material que ella tenía. Un material que yo lo compartí con Gala. Se lo dije a ella, lo dije en un programa y lo vuelvo a repetir: si ese material puede ayudar a esclarecer el caso, yo lo voy a facilitar”, reiteró.