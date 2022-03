"Lo mejor es cuidarse": Karina Álvarez debió dejar el noticiero de CHV tras quedar sin voz

La periodista fue enviada a su casa a descansar. INSTAGRAM/@KARINAALVAREZV

Por: Sebastían Dote 28 de Marzo 2022 · 13:45 hs

La periodista Karina Álvarez debió dejar durante este lunes la conducción del espacio matinal de Chilevisión Noticia tras mostrar evidentes signos de problemas en la garganta, que finalmente la dejaron sin voz.

La conductora abrió el espacio junto con su colega Patricio Angulo con evidentes problemas de salud, los que se reflejaron en su voz quebrada.

“Estaba yo acá al lado, llegué a la hora, pero amanecí así. Yo no me levanto al lado de nadie, para conversar con nadie, entonces venía en el camino y me di cuenta que estoy así. Así que las disculpas pertinentes”, explicó la profesional según lo consignado por La Cuarta.

Álvarez intentó continuar con su trabajo, pero los problemas en su voz se hicieron aún más evidentes. Frente a esto su compañero -en representación del equipo del programa- se detuvo y le pidió que se fuera a su casa para descansar y reponerse.

“Karina, vamos a dejar que te vayas a tu casa a descansar. Karina vino, notó que estaba con la garganta un poquito tomada, hizo el esfuerzo, pero lo mejor es cuidarse”, expresó el periodista.

La conductora se tomó con humor lo sucedido, enfatizando que fue una “decisión personal” haber ido a trabajar en esas condiciones.

“Solo decir que esta era una decisión personal de haberme quedado. Así que me retiro indignada”, expresó antes de salir de pantalla.

Angulo cerró el momento señalando que "ojalá te puedas recuperar para estar contigo mañana".