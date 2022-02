"Lo mejor que me ha pasado": Claudio Castellón entrega detalles de su relación con Luz Valdivieso

Las declaraciones de Claudio Castellón sobre Luz Valdivieso ocurrieron después de una transmisión en la que se dejaron ver juntos por primera vez. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 28 de Febrero 2022 · 10:47 hs

Solo horas después de una transmisión en su cuenta de Instagram donde se le vio por primera vez junto a Luz Valdivieso, Claudio Castellón confirmó la relación que mantiene con la actriz y compañera de elenco en #PobreNovio.

La madrugada del viernes, ambos aparecieron juntos en redes sociales, oportunidad en que el intérprete señaló que “puedo tomarme algo con un amigo y hacer un Live, pero también me gusta compartir momentos que me hacen feliz, como hacer deporte, estar con mi hija, con mis amigos y con la mujer que hoy me hace feliz, que es la Luz”.

Posteriormente, en conversación con LUN, el actor detalló que fue gracias a la teleserie de Mega lo que los unió. “No la conocía y para mí es y seguirá siendo una sorpresa que sea una mujer virtuosa, profesional, buena mamá, amiga", aseveró.

"Todas esas cosas me fueron acercando de manera muy genuina y nos permitió que nos conociéramos”, añadió.

Sobre la relación que mantiene con Luz Valdivieso, Claudio Castellón aseguró que “estamos muy contentos" y aseguró que conoció "a una persona increíble que despertó una profunda admiración en mí. Después, como le podría pasar a cualquier ser humano, me empezó a gustar”.

Además, destacó que “para mí y la Luz lo que prima ante todo es el cuidado de nuestros hijos, ella tiene tres y yo a la Alicia, a quien amo incondicionalmente y eso es lo más importante para nosotros”.